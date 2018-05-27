"Уже развод?" – Сати Казанова рассказала о тиране и предателе

Знаменитая певица Сати Казанова сделала громкое заявление. Похоже, артистку предал близкий человек.

Рассказ о предательстве и тирании Казанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи тут же предположили, что речь идет о муже Стефано Тиоццо, с которым она состоит в браке меньше года.

"Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – жалуется исполнительница. Певица добавила, что в такие моменты просто не может понять, чем руководствовался человек, решивший пойти на предательство.

"Говорят, что тираны в нашей жизни – самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами", – написала Казанова. Кого именно имела в виду певица, остается только гадать.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 26 Май 2018 в 10:03 PDT

Поклонников очень взволновало это сообщение. "Надеюсь , что у вас все хорошо", – пишет один из пользователей. "Что уже развод?" – вопрошает второй. "Сати,ты красотка,не грусти,самое главное у тебя есть большая,замечательная семья,родные люди!" – поддерживает исполнительницу третий.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 15 Май 2018 в 9:14 PDT

Напомним, что Сати Казанова вышла за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года. Как писали Dni.Ru, пара сыграла шикарную свадьбу, а после опубликовала в Сети снимки с торжества.