"Это калека!": изменившаяся Бледанс ужаснула своим видом

Эвелина Бледанс обнародовала свежие фотографии. Однако многочисленные поклонники в ужасе попросили немедленно удалить кадры, на которых, по их мнению, актриса получилась крайне неудачно.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала три фотографии, сделанные на Киностудии им. М. Горького. На снимках популярная актриса запечатлена на фоне старого кирпичного здания, облаченная в синий брючный костюм из летящей ткани. Завершали образ распущенные волосы. "Ну, что в предвкушении выходных? Кто за город выезжает? А кто в городе тусит? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к подписчикам Бледанс.

Однако поклонники почему-то не оценили фотографии яркой Эвелины. Более того, по их мнению, на снимках артистка кажется совершенно другим человеком, причем явно нездоровым. "Что то вы загнулись", "Очень очень плохо, неудачное фото", "Первое фото как головастик, или лилипут", "Удалите, фото неудачное...", "Первые две фотки это фотки калеки! Куда смотрел фотограф???", "Эвелина конечно красивая но первые фотки очень неудачны", "Поза какая то страшная.... Я даже вначале испугалась за вас.. не делайте так больше", "Цвет волос старит вас. Надо изменить срочно. Бабушкин цвет", "Первые две фотки в утиль!", "удалите! Сложилось такое впечатление, что вас перекосило!!!!😱, Вы же очень красивы и умны! Но должны же были понимать, что эти фото неудачные. Извините", – раскритиковали Эвелину поклонники в пух и прах.

Ранее Бледанс шокировала общественность провокационном нарядом с суперглубоким декольте. В нем артистка появилась на съемках передачи на "второй кнопке". Король гламура Сергей Зверев, который также присутствовал в студии, обиженно заявил присутствующим, что на фоне "сисек" Эвелины, даже несмотря на огромное количество стразов и блесток, выглядит слишком бледно.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 27 Апр 2018 в 2:53 PDT

Смущенная актриса начала сбивчиво оправдываться: якобы она пришла в другом, более приличном наряде, однако по какой-то причине была вынуждена переодеться в более откровенное платье.