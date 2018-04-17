Эвелина Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь

Эвелина Бледанс борется за свое здоровье. Популярная комедийная актриса призналась, что тяжело больна: ей даже грозила потеря слуха.

Эвелина Бледанс создает видимость счастливой, не обремененной проблемами дамы. Артистка всегда улыбчива и остроумна. Сложно представить, что у такой искрящейся женщины может случиться что-то плохое. Эвелина предпочитает не афишировать неприятные ситуации. К примеру, о разводе она рассказала общественности спустя несколько месяцев.

А теперь актриса призналась в серьезных проблемах со здоровьем. Как обычно, сделала это постфактум. "Как же ужасно болеть!!! Не понимать, как ты вообще передвигаешься – улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятние, лететь по 6 часов в одну и другую сторону... Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась Бледанс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 23 Мар 2018 в 12:57 PDT

К счастью, Эвелина вовремя посетила специалиста, предупредившего о возможных последствиях. "Хорошо, что все-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять😱😱😱, а еще заставила себя поспать днем и пить ооочень много жидкости, а теперь еще и антибиотик🙄, с которым я вообще по-жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось", – констатировала актриса.

По словам Бледанс, она прошла не очень приятную процедуру в борьбе за здоровье. "Сегодня мне лор впервые сделала кукушку🤯 Пробовали? Это ой!!!!! Завтра обещают еще более "интересные" процедуры. А послезавтра самолет в Крым, которого я уже начинаю бояться... Не болейте мои хорошие!!!" – обратилась к поклонникам Эвелина. Фанаты пожелали артистке скорейшего выздоровления.