Николаев подложил свинью имениннице Орбакайте
С самого утра Кристина Орбакайте получает поздравления с днем рождения. Одним из первых был Филипп Киркоров. Несмотря на развод с Аллой Пугачевой, он поддерживает теплые отношения со всей ее семьей. Певец трепетно относится к Орбакайте – они даже вместе отдыхали в Америке.
"Любимая КРИСТИНА!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!! Очень тебя люблю! Всегда рядом!!! Счастья тебе и только улыбок и только чтобы близкие и любимые тебе люди доставляли минуты и часы радости радости и только радости!! Все остальное ты унаследовала от своих потрясающих родителей, дай Бог им долгих лет жизни и низкий поклон за тебя, особенно твоей несравненной любимой нами всеми и обожаемой АЛЛОЧКЕ 🌹❤️💃Твой братишка Филя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравил именинницу Киркоров в Instagram.
Разумеется, не забыла о важном дне Примадонна. В той же соцсети она опубликовала фото, на котором запечатлена с маленькой Кристиной, и сообщила: "Мою удивительную девочку, уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с Днем рождения!!! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая ДОЧЬ. Счастья тебе!!!"
А вот Игорь Николаев отличился. Он выложил два снимка с Орбакайте, на одном из которых артистка выглядит, мягко говоря, неважно. Однако это обстоятельство не смутило композитора. "Кристиночка, хэппи, как говорится, бездэй!) Мы тааак много лет знаем друг друга (с твоего детства и моей юности!😂), что давно уже стали близкими людьми! За эти годы и в твоей, и в моей жизни произошла куча разных событий, но мы при встрече никогда не говорим об этом, просто живём сегодняшним днем, творчеством, радуемся жизни! Счастья тебе, твоей семье, твоим прекрасным детям – Никите, Дэнику и Клавочке! Ты пчелка – все время работаешь и работаешь, пусть тебе в этом сопутствует удача и успешные новые песни!" – написал Николаев.
Интернет-пользователи пришли в недоумение. Они отметили, что первое фото было опубликовано зря, поскольку певица там уставшая и жалкая: "Выбрал кадр, где Кристина страшнее некуда...", "Ну и фоточка... ужас", "Неужели нельзя было только одну фотку оставить? Вторую?", "Молодец, классно поздравил особенно на первом фото", "Это он так поздравил или оскорбил?"
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