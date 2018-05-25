Опозоренная звезда Голливуда покаялась после убийства внучки

Голливудский актер Морган Фримен сделал заявление, после того как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Артист извинился и сказал, что никого не хотел обидеть.

Голливуд продолжает лихорадить из-за скандалов о сексуальных домогательствах. Не успела улечься шумиха вокруг успешного и уважаемого (до недавнего времени) продюсера Харви Вайнштейна, как под раздачу попал актер Морган Фримен. То обстоятельство, что артисту 80 лет, и он вряд ли способен на секс-подвиги и насилие, никого не волнует.

Все началось с того, что несколько женщин обвинили Фримена в неподобающем поведении. Дескать, отпускал пошлые шуточки и пристально разглядывал их грудь. Одна дама пожаловалась, что три года назад во время съемок комедии "Уйти красиво" Морган приставал к ней, пытался задрать юбку и интересовался, носит ли она нижнее белье.

А в 2012 году на съемках "Иллюзии обмана" престарелый актер якобы высказывался о теле партнерши, из-за чего она чувствовала себя на площадке крайне некомфортно. Некоторые женщины заверили, будто Фримен, едва познакомившись, мог ляпнуть пошлую шутку.

Звезда отреагировала на обвинения. Артист сделал заявление, в котором попросил прощения за свои действия. "Любой, кто знает меня или работал со мной, знает, что я не тот, кто охотно оскорблял бы или сознательно заставлял кого-то чувствовать себя неловко. Я извиняюсь перед теми, кто чувствовал себя неудобно. У меня никогда не было подобных намерений", – цитирует Фримена NBC News.

Публикация от Kate, Tim & Marty (@katetimmarty) 24 Май 2018 в 11:56 PDT

Приписывали ему и грехи посерьезнее. СМИ сообщили, что актер состоял в связи с родственницей. И'Дена Хайнс была внучкой первой жены Моргана Фримена, однако их теплые отношения наводили людей на недобрые мысли.

Летом 2015 года девушку жестоко убили. Очевидец рассказал, что преступник (как выяснилось, ее бывший любовник) набросился на Хайнс с криками: "Убирайся, дьявол, я изгоняю тебя!" Он нанес девушке несколько ударов ножом.