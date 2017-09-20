Морган Фримен удивил мир нелепой атакой на Россию

Кто подставил американского актера Моргана Фримена, предложив ему сняться в нелепом русофобском ролике? На этот вопрос пытаются ответить политики, творческая интеллигенция и пользователи социальных сетей.

СМИ и соцсети пестрят комментариями по поводу видеоролика, в котором всемирно известный актер призывает Дональда Трампа раскрыть правду о вмешательстве России в американские выборы. Мало того, звезда "Побега из Шоушенка" и "Брюса всемогущего" заявляет: "На нас напали. Мы ведем войну".

В своей речи Фримен предложил представить сценарий фильма, в котором бывший шпион КГБ, недовольный разрушением своей страны, становится президентом, устанавливает авторитарный режим, после чего начинает вести кибервойну против других стран. "Нужно, чтобы наш президент напрямую обратился к нам и открыл всю правду. Нужно, чтобы он сел за стол в Овальном кабинете и сказал: "Дорогие американцы, во время последних выборов мы подверглись атаке со стороны российского правительства".

Заявление американского актера вызвали недоумение у политиков, простых граждан, коллег Фримена по цеху и пользователей соцсетей. Мало кто обошел вниманием тот факт, что оскароносный голливудский актер заявил об американской демократии, которая, по его словам, уже более 240 лет служит примером для других государств.

Пусть Морган Фримен лучше вспомнит славные времена маккартизма, когда честные актёры не боялись противостоять власти и были изгнаны из США. pic.twitter.com/kjIpJe0sSq — Голос Мордора (@spacelordrock) 20 сентября 2017 г.

В Кремле и МИДе на скандальный ролик отреагировали сдержанно, назвав Фримена жертвой эмоциональной экзальтации. Такую оценку актеру дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки", – написала у себя в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, имея в виду пробирку, которой потрясал в ООН госсекретарь Колин Пауэлл, представляя ее как доказательство наличия у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения.

Поступок темнокожего Моргана Фримена осудили и высмеяли на родине, напомнив ему о предках актера.

Морган Фримен:

"241 год для всего мира наша демократия была сияющим примером!"

Примеры стран, до и после прихода американской "демократии" pic.twitter.com/eNV44HMsYy — Михаил Емельянов (@ScherbDep) 20 сентября 2017 г.

"Морган Фриман говорит, что в течение 241 года Америка была блестящим образчиком демократии. Наверное, включая все годы узаконенного рабства", – иронизирует автор книги о преступлениях в Гуантанамо Джеффри Кей.

Не поняли знаменитого актера и в русскоязычном сегменте Twitter. "Почему бы не сделать флешмоб на весь Twitter, чтобы постить туда фото "241 год демократии США". может предков увидит", – предложил один из пользователей.

Телеведущий Александр Невзоров считает, что в обязанности актеров не входят мыслительные процессы. "Это совершенно не их обязанность — мыслить, у них другие задачи. Иногда они балуют действительно чем-то разумным, но это бывает очень редко", – цитирует журналиста телеканал "360".

Даля Грибаускайте & Морган Фримен - Герои дня.

Даля заставила покинуть дипломатов РФ сессию ООН.

Морган объявил о гибридной войне США и РФ. pic.twitter.com/Y4FoN2SbWU — Ray (@Ray_net_ua) 20 сентября 2017 г.

Публицист и политолог-американист Леонид Крутаков отметил, что Фримен в своей участи не одинок: ранее власти США аналогичным образом использовали и Мадонну, передает ФАН. Крутаков сравнил американского актера с известным по рекламе МММ персонажем.

"Морган Фримен – это лицедей, и его используют как раскрученного в общественном сознании авторитета, практически, как бренд. Одно дело – если что-то подобное скажет условный Вася Пупкин, и совсем другое – если, например, Мадонна заявит, что окажет сексуальные услуги тем, кто проголосует за Клинтон. Так и Фримен – это просто Леня Голубков, который говорит – куплю жене сапоги", – сказал эксперт в интервью РИА ФАН.

В том, что Моргана Фримена использовали втемную сошлись практически все – и политики, и деятели культуры. "Русофобы предложили Моргану Фримену сыграть очередную роль – на сей раз в спектакле, которого он не понимает. У него не хватило ума отказаться", – сыронизировал у себя сенатор у Twitter cенатор Алексей Пушков.

Завсегдатай политических ток-шоу на российских телеканалах, американский журналист Майкл Бом в интервью "МК" сказал, что, хотя во многом согласен с Фрименом, но форму подачи ролика назвал резковатой и режущей слух. Ответил Бом и на заявление актера о войны между Россией и США, которая уже идет. "О нападении России на Америку двух мнений быть не может: она не нападала и мы уверены, что нападать не собирается", – сказал журналист.

уникальные кадры: морган фримен зачитывает список преступлений русских хакеров pic.twitter.com/qpwQe4E13q — гипермаслина (@SimonKostin) 20 сентября 2017 г.

Выпад американского актера Моргана Фримена против России шокировал российских деятелей культуры. "Стыдно и страшно", – прокомментировал речь голливудской звезды народный артист России Валентин Гафт. Он напомнил, что артистам доверяют больше, чем какому-то другому человеку, потому что они любимы. "Мне бы не хотелось, чтобы замечательные американские артисты, художники, кинорежиссеры, у которых много правдивых, честных работ, которым доверяет человечество, занимали такую позицию, нападали на Россию", – сказал актер в интервью НСН.

Режиссер и депутат Станислав Говорухин считает, что к ролику с Фрименом нельзя относиться серьезно. "Не все актеры – идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. Это еще и возраст, что скажешь", – передает слова Говорухина радиостанция "Говорит Москва".

Морган Фримен заявил, что РФ напала на США.

Похоже Фримен, признавшийся в частом употреблении марихуаны, подсел на что-то более забористое — Во///дь™ (@zybb_zer0) 20 сентября 2017 г.

Режиссер Роб Райнер (самый известный его фильм – "Пока не сыграл в ящик") и актер Морган Фримен представили проект "Комитет по расследованию против России". В распространенном в Сети видеоролике Фримен заявил, что Москва якобы использует кибероружие против демократических стран. Затем актер призвал президента Дональда Трампа рассказать правду о последней предвыборной кампании в США.