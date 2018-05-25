"Организм не перехитришь": певица Наргиз откровенно о лютой хвори
Две тысячи поклонников собрались в концертном зале Воронежа, чтобы насладиться программой Наргиз Закировой "Вдвоем". Они с нетерпением ждали выступления любимой исполнительницы. Из-за болезни Наргиз на месяц перенесла концерт, а справившись с недугом, порадовала фанатов своими песнями и неповторимым шармом.
Для начала Закирова обратилась к публике и призналась, что очень соскучилась: "Наконец-то, окрепшая от лютой хвори, я добралась. Мне было безумно неприятно и неудобно перед вами, что отменился наш концерт. Но иногда бывают такие моменты, когда природу и организм не перехитришь..." Она предпочла не вдаваться в подробности относительно болезни.
Певица предложила воспринимать ее выступление как вечеринку, где можно делать абсолютно все. "Надо обязательно танцевать, петь и делать все, что вам заблагорассудится. Охрана не будет препятствовать. Самое главное, вы должны весь вечер обниматься и целоваться – со мной, друг с другом. Без этого моя жизнь несовершенна. Перед тем как начать бесноваться, давайте поцелуем и обнимем соседей. Даже тех, кого впервые видите", – заявила поклонникам Наргиз.
Артистка подчеркнула, что во время концерта все будет абсолютно честно. Она пела без фонограммы, ходила босиком, ложилась на сцену, чтобы сфотографироваться с фанатами, целовалась со всеми, кто преподносил цветы. Звезда была счастлива.
"Меня часто спрашивают, что за эликсир молодости у меня, какое волшебство помогает так выглядеть... А нет никакого волшебства. Есть только все то, чему я радуюсь сегодня – дети, мужья, внуки, моя любимая сцена. Я осталась в шестилетнем возрасте и расти больше не хочу!" – цитирует Наргиз сайт "Комсомольская правда".
Без яркой звезды во лбу этой проводницы мир кажется грустнее
Удалось выяснить, где шпионская дочь приобрела наряд
Артист нестандартно поздравил певицу
Поклонники попросили актрису удалить неудачные кадры