"Организм не перехитришь": певица Наргиз откровенно о лютой хвори

Наргиз Закирова дала концерт в Воронеже. Популярная артистка, которая поборола болезнь, обратилась к фанатам с просьбой петь, танцевать и делать все, что заблагорассудится.

Две тысячи поклонников собрались в концертном зале Воронежа, чтобы насладиться программой Наргиз Закировой "Вдвоем". Они с нетерпением ждали выступления любимой исполнительницы. Из-за болезни Наргиз на месяц перенесла концерт, а справившись с недугом, порадовала фанатов своими песнями и неповторимым шармом.

Для начала Закирова обратилась к публике и призналась, что очень соскучилась: "Наконец-то, окрепшая от лютой хвори, я добралась. Мне было безумно неприятно и неудобно перед вами, что отменился наш концерт. Но иногда бывают такие моменты, когда природу и организм не перехитришь..." Она предпочла не вдаваться в подробности относительно болезни.

Певица предложила воспринимать ее выступление как вечеринку, где можно делать абсолютно все. "Надо обязательно танцевать, петь и делать все, что вам заблагорассудится. Охрана не будет препятствовать. Самое главное, вы должны весь вечер обниматься и целоваться – со мной, друг с другом. Без этого моя жизнь несовершенна. Перед тем как начать бесноваться, давайте поцелуем и обнимем соседей. Даже тех, кого впервые видите", – заявила поклонникам Наргиз.

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 10 Мар 2018 в 4:02 PST

Артистка подчеркнула, что во время концерта все будет абсолютно честно. Она пела без фонограммы, ходила босиком, ложилась на сцену, чтобы сфотографироваться с фанатами, целовалась со всеми, кто преподносил цветы. Звезда была счастлива.

"Меня часто спрашивают, что за эликсир молодости у меня, какое волшебство помогает так выглядеть... А нет никакого волшебства. Есть только все то, чему я радуюсь сегодня – дети, мужья, внуки, моя любимая сцена. Я осталась в шестилетнем возрасте и расти больше не хочу!" – цитирует Наргиз сайт "Комсомольская правда".