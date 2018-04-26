Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось

Певица отменила некоторые свои выступления. Она так плохо себя чувствует, что не может выйти на сцену.



Наргиз написала в своем Instagram: "Мне очень жаль, но порой случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме и я, не исключение. Я непременно приеду к вам снова. Ну, а пока, пожелайте мне скорейшего выздоровления". Точный диагноз артистка решила не озвучивать.

Из-за того, что исполнительница заболела менеджерам пришлось скорректировать график, гастрольный тур возобновится только в конце мая. Отмечается, что билеты, приобретенные на концерты в первоначальные даты, будут действительны.

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 21 Апр 2018 в 6:17 PDT

Поклонники отнеслись к отмене с пониманием. Фолловеры оставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления. "Скорейшего выздоровления. Не болейте". "Выздоравливай скорей🙏🙏🙏", "Крепкого здоровья!!! Добра и всего хорошего! Выздоравливай Наргиз)))", "Выздоравливайте скрей!!🛀🥛🍯🛏💕💕💕", "Наргиз,дорогая наша,выздоравливайте 🙏🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤❤", "Поправляйся скорее, наше сокровище! Береги себя, пожалуйста!", – писали фанаты.

Напомним, что Наргиз Закирова безусловно самая харизматичная участница музыкального проекта "Голос". 42-летняя бритоголовая, в татуировках и пирсинге она поразила как зрителей, так и наставников конкурса своей оригинальностью и харизмой. Закирова спела в отборе песню легендарной группы Scorpions "Still loving you", и была так органична, что моментально запомнилась миллионам зрителей.

Дойдя до финала проекта в составе команды Леонида Агутина, Наргиз стала едва ли не самой популярной выпускницей "Голоса". На данный момент Закирова является подопечной известного продюсера Макса Фадеева.