Украинский певец нелепо оправдался за конфуз на "Евровидении"
Представлявший на "Евровидении-2018" Украину певец Melovin принципиально общался с делегациями и прессой на родном языке. Однако в какой-то он забыл слово на украинском и обратился за помощью, уточнив его на русском.
Оправдываясь, певец привел довольно нелепый аргумент. "Я учился в украинской школе, с родителями общаюсь очень часто на украинском, просто с какими-то элементами суржика (смесь украинского и русского языков. – Прим. ред.). Но из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню, когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер", – цитирует певца ТСН. Melovin добавил, что всем не угодишь.
При этом исполнитель заявил, что в услугах репетитора не нуждается и самостоятельно практикует украинский. "Все мы быстро учимся, впитываем как губки. Не вижу никакой проблемы. Я вообще считаю, что никто не говорит идеально по-украински", – прокомментировал он ситуацию.
Напомним, что по итогам гранд-финала "Евровидения-2018" представитель от Украины занял 17-е место из 26 возможных. Melovin получил 11 баллов от жюри и 119 – от зрителей.
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