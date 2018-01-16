Иглесиас впервые показал ребенка от Курниковой
Фотография появилась на личной странице Иглесиаса в Instagram. "Мой лучик солнца", – подписал изображение с ребенком он.
Снимок тут разошелся в Интернете. Всего спустя час после публикации у него было свыше 350 тысяч отметок "Мне нравится".
"Нет слов!" – пишет один из комментаторов. "Какой чудесный ребенок", – восхищается другой. "Как и его отец", – подмечает третий.
Напомним, что Курникова тщательно оберегает свою личную жизнь от излишнего внимания. Спортсменка редко делится снимками в социальных сетях, из-за чего многие до последнего даже не подозревали, что она беременна.
Теннисистка родила двойню певцу - сына Николаса и дочь Люси – в декабре 2017 года. Сама Курникова еще не публиковала фотографии детей.
В основном она делится с подписчиками видеороликами, главными героями которых стали ее собаки. Курникова и Иглесиас – большие любители этих животных. Большинство подобных публикаций спортсменка подписывает тэгом #лапочка и #mycrazydog (моя сумасшедшая собака – Прим. ред.).
Курникова и Иглесиас познакомились в 2002 году. По некоторым данным, влюбленные вместе уже 16 лет, но со свадьбой пока не спешат, отмечает teleprogramma.pro.
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