Светлана Лобода родила в Америке

У Светланы Лободы появился второй ребенок. Малыш родился в одной из американских клиник.

Певица Светлана Лобода стала матерью во второй раз в Лос-Анджелесе. Роды приняли специалисты престижного медицинского центра Cedars-Sinai, где на свет появились дети многих зарубежных и отечественных знаменитостей – Мадонны, Ким Кардашьян, Алсу, Светланы Хоркиной и других.

Клиника отличается высоким уровнем безопасности и низким процентом врачебных ошибок – неудивительно, что Светлана выбрала именно ее. Вес новорожденной девочки – три килограмма, рост – 48 сантиметров. Мама и малышка чувствуют себя отлично.

Отметим, что жизнь в США обходится артистке дорого. Семья Лободы арендует роскошную виллу. По слухам, за удобства и великолепие исполнительница выкладывает около 800 тысяч рублей в неделю. А если прибавить к этому коммунальные платежи, развлечения, рестораны и салоны красоты – получится кругленькая сумма.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 17 Май 2018 в 1:26 PDT

Светлана крайне неохотно делится подробностями личной жизни. Певица долго не афишировала беременность и выбирала наряды, которые скрывали округлившийся животик. А когда объявила об интересном положении, возникла другая загадка – кто отец ребенка.

От кого родила Лобода, доподлинно не известно. Ходили слухи, что артистка близка с 57-летним солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. О романе знаменитостей заговорили летом 2017 года, после того как немецкого музыканта и украинскую певицу заметили вместе на фестивале в Баку.

Напомним, что у Светланы Лободы подрастает дочь от танцора Андрея Царя. Они расстались, но сумели сохранить хорошие отношения. В недавнем интервью певица заверила, что семилетняя Евангелина не чувствует себя обделенной отцовской любовью.