"Какая красивая девочка": сын Заворотнюк стал сенсацией на выпускном

Наследник актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл получил аттестат зрелости. Юноша пригласил на торжественное вручение старшую сестру Анну.

Анна Заворотнюк поделилась снимком в Instagram, на котором позирует у дверей школы вместе с младшим братом. "Выпускник наш👨🏻‍🎓 Братишка, пусть путь твой будет светлый,яркий,добрый и успешный🙏🏻 мы всегда рядом❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала под фото девушка.

Отметим, что звездные отпрыски выглядели очень торжественно. Майкл облачился в черный бархатный пиджак и белую рубашку, а его сестра позирует в розовом костюме, состоящем из шортиков с высокой талией и жакета. Многие пользователи заметили, что сын "прекрасной няни" невероятно похож на Анастасию. Кто-то даже отметил, что благодаря длинным волосам Майкл смахивает на девчонку.

За несколько часов снимок набрал более тысячи отметок "Нравится". "Поздравляем Майкла, желаем дальнейших успехов ❤️😻👍", "Какой взрослый уже парень 🙈", "Очень рады за Майкла))) Желаю ему сил в дальнейшем будущем 😍🙋💪🎉", "Какая красивая девочка", – писали пользователи соцсети в комментариях под снимком.

Публикация от @anna_zavorotnyuk 23 Май 2018 в 4:25 PDT

Добавим, что Анна и Майкл – дети Анастасии от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Наследнице актрисы 22 года, а ее брату 17 лет. Девушка живет и учится на продюсера в Нью-Йорке, но иногда прилетает в Россию навестить родных. Сама Анастасия Заворотнюк уже почти десять лет счастлива в браке с третьим мужем фигуристом Петром Чернышевым, сообщает Teleprogramma.pro.