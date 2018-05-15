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Отец Фотий из "Голоса" высказался о провале Самойловой на "Евровидении"

Отец Фотий. Кадр youtube.com
Насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу "Голос-4" иеромонах Фотий далек от мирской суеты. Но участие Юлии Самойловой в бесовских игрищах, коими, бесспорно, является конкурс "Евровидение", он прокомментировал.
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"Я, честно говоря, не слежу за "Евровидением", – призналось духовное лицо. – Я слышал, что Юлия Самойлова не попала на "Евровидение" в прошлом году, и вроде как сейчас должен был быть какой-то реванш. И снова ее должны были отправить. Ее отправили, а результатов я не знал".

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Сюжеты Евровидение 2018

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Отец Фотий признался, что в участии Самойловой, даже если она и провалилась, был определенный резон. "Я думаю, что продюсеры, конечно, прогнозировали ее победу, как за любого артиста будут болеть. Насколько это было спекулятивно, не знаю. Потому что мы видели на примере меня, что я победил в проекте "Голос", что много было негативных комментариев, что победил не голос, а одеяние священническое. В принципе, данные у нее есть, а смогла ли она сделать номер или, может быть, песня была не ее – не знаю, что было на "Евровидении". Конечно, обидно за нее, что 20 место, а не 10, не 5. Видимо, так судьба распорядилась", – цитирует иеромонаха "амур.инфо".

Напомним, что ранее о неудачном выступлении Юлии высказался музыкальный критик Сергей Соседов. "Ее выступление было абсолютно бездарным, непрофессиональным, просто-таки ужасным, а для страны – позорным. Обсуждать тут нечего. Как говорится, все ясно даже неспециалисту, – заявил эксперт. – Самойлову можно только пожалеть. Она стала заложницей "хитроумного" политического маневра, который не удался в прошлом году. Первый канал в лице Самойловой готовил свинью Украине, которая, по его задумке, должна была пылинки сдувать с больной российской конкурсантки. Но хохлы, как всегда, оказались хитрее и вовсе не пустили девочку на каталке в свою страну".

Автор: Иван Губкин15 мая 2018, 16:37
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Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"

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