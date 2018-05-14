Шикарная Виктория Боня "украла" платье у Анджелины Джоли

Телеведущая Виктория Боня скопировала образ актрисы Анджелины Джоли. Поклонники остались в недоумении.

Виктория посетила премьеру фильма "Девушки солнца" на Каннском кинофестивале. На красной дорожке она появилась в черном платье из бархата. Телеведущая выглядела великолепно, однако поклонники решили, что Боня села в лужу, "украв" образ у голливудской дивы. В таком же платье Анджелина Джоли появилась на премии BAFTA в Лондоне в этом году.

"На мне черное классическое платье от Бэллы Потемкиной @bellapotemkinaofficial Да, именно она создала для меня этот лук. Она сказала мне, что всегда хотела видеть меня именно в таком образе! Я очень довольна ее работой!" – сообщила Виктория в Instagram. Пользователи Сети очень удивились тому, что дизайнер Потемкина создает платья и для Джоли.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 13 Май 2018 в 2:07 PDT

"Это платье 1 в 1 как у Джоли от Ralph & Russo на церемонии 2018 BAFTA Awards в феврале. Возможно,Викторию, Белла осведомила об этом факте)))", "В очень похожем бархатном черном платье была А.Джоли. Конечно образ красив", "Такое же платье и на Джоли...тож по ходу Потемкина🤔", "Ну как же в нем двигаться то? Как поворачиваться, за счет чего оно держится на груди, ведь, кажется, одно неловкое движение и оно слетит до пупа! И так все титюшки наружной, это же как то неловко даже смотреть", "Потемкиной до дизайнеров Джоли, как раком до Китая. Надо же вам было такую глупость сказать)", "Платье как у Джоли с этой ножкой 😁😁😁 красивая 💜 (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали фанаты.

Добавим, что в начале мая Анджелина блистала на красной дорожке премии BAFTA-2018 – это так называемый британский Оскар. На ней было черное платье-бюстье из бархата от бренда Ralph & Russo.

Знаменитость надела черный наряд для выражения протеста против сексуальных домогательств. Джоли выглядела потрясающе, а шлейф и высокий разрез сделали образ поистине королевским.