Российской группе запретили петь на "Евровидении"

Михаил Турецкий стал специальным гостем юбилейного вечера поэта Михаила Гуцериева. За кулисами с руководителем коллективов "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого" встретился корреспондент Dni.Ru.

Михаил Турецкий признался, что главный песенный конкурс Старого Света "Евровидение" в этом году не смотрел. "В день финала конкурса мы давали концерт в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которым завершали тур "Песни единства", – рассказал музыкант. – Мы пели хиты военных лет: "Катюшу", "Темную ночь", "День Победы", "Калинку". Поэтому все, что в этот день происходило в Лиссабоне на финале конкурса, я видел уже в записи".

Турецкий признал, что выступление России в этом году было весьма слабым. Тем более обидно, что в стране много по-настоящему красивых, сильных, мощных голосов. "Я несколько раз предлагал тем, кто в нашей стране отвечает за отбор участников, отправить на "Евровидение" девушек из SOPRANO – вот где мощь! – уверяет Турецкий. – Это уникальный вокальный проект, не имеющий аналогов в мире. Все многообразие и богатство существующих в природе голосов: от самого высокого колоратурного сопрано до самого низкого меццо есть в этом коллективе. Но нам отказывают по непонятным причинам, запрещают участвовать в этом конкурсе, не позволяют показать миру, что в России есть талантливые люди".

Напомним, финал 63-го конкурса песни состоялся в Лиссабоне 12 мая. Россия вылетела с "Евровидения" еще в полуфинале, показав один из самых плохих результатов за все время участия в конкурсе. Юлия Самойлова не только не попадала в ноты, но и забыла слова во время прямого эфира. Положение спас безупречный бэк-вокал и красивая хореография. Но для того, чтобы покорить еврофанатов, этого явно оказалось недостаточно.