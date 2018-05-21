Дробыш о провале Самойловой: Она унизила себя и страну

Поэт Михаил Гуцериев с размахом отметил 60-летие. Для поздравления в Кремлевском дворце собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Среди гостей был Виктор Дробыш – автор музыки ко многим хитам на стихи юбиляра. С композитором встретился корреспондент Dni.Ru.

Виктор Дробыш нежно любит конкурс "Евровидение" – он не раз продюсировал или готовил его участников. Тут вспоминается и воспитанник продюсерского центра Дробыша Дмитрий Колдун, который пел за Белоруссию и не только вывел страну в финал, но и занял шестое место. Многие не забыли представлявшего эту республику в 2016 году певца IVAN, который в финал не прошел. И, разумеется, все знают, что именно Дробыш в соавторстве написал почти победную Party For Everybody для "Бурановских бабушек".

Словом, было интересно узнать, что он думает о неудачном выступлении Юлии Самойловой в этом году. Композитор был категоричен. "Любая оценка, которая будет сейчас дана, окажется излишней, ведь, как гласит меткая русская половица, после пожара и *** – насос, – заявил Дробыш. – Унижать эту облажавшуюся девчонку вряд ли уместно".

"Я могу сказать о всей этой ситуации, что есть Олимпийские, а есть Паралимпийские игры. Если кто-то начнет их путать – просто унизит и спортсмена, и страну, и мероприятие. Мне кажется, что вину за неудачное выступление надо возложить на людей, которые принимали решение об отправке Самойловой на этот конкурс. Все знают имя человека, который настоял на участие Юлии, но все боятся его назвать, а ищут крайних, потому что, наверное, не хватает смелости".

Напомним, финал 63-го конкурса песни состоялся в Лиссабоне 12 мая. Россия вылетела с "Евровидения" еще в полуфинале, показав один из самых плохих результатов за все время участия в конкурсе. Юлия Самойлова не только не попадала в ноты, но и забыла слова во время прямого эфира. Положение спас безупречный бэк-вокал.