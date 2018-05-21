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Ушлую Бузову поймали на воровстве

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певицу Ольгу Бузову обвинили в плагиате. Артистка представила коллекцию маек с логотипом, похожим на эмблему престижного европейского клубного футбольного турнира.

Продолжение: "Много желающих плюнуть в душу": откровения выпившего Крутого
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В поддержку своего нового сингла Ольга выпустила линию футболок с надписью "Чемпион" и изображением восьми звезд: семь объединены в круг и одна – по центру. Многие любители спорта заметили, что принт на изделиях Ольги слишком сильно напоминает логотип Лиги чемпионов УЕФА.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Ольга Бузова теперь у нас великим дизайнером и стилистом стала? Только почему ее новая коллекция "Чемпион" один в один схожа с дизайном Лиги чемпионов УЕФА? И наверняка Оля забыла поставить европейскую футбольную ассоциацию в известность о своих новых изысканиях", – поделился своими мыслями с Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"А может, она заключила с УЕФА громкую сделку века, но про нее никто не знает? Очень сомневаюсь. И вот еще какая беда, игры с ними в виде подобных фокусов могут обойтись очень дорого. Но Бузова – человек богатый, она и многомиллионные штрафы заплатит, если что. Правда, боюсь, что эти штрафы заставят ее переодеться в костюм Евы, но ей не привыкать, она уже давно привыкла на фото позировать именно в данном образе", – с юмором заметил Манукян.

Добавим, что несколько дней назад ушлая Бузова представила общественности новую песню под названием "Чемпион". "Она особенная для меня, и очень отличается от других песен, вокально и эмоционально... в нее я вложила много сил и эмоций, и я очень надеюсь, что вы прочувствуете ее также как я ❤ каждый из нас – Чемпион (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – писала предприимчивая певица в соцсетях. Поговаривают, что этот хит она сделала назло своему экс-супругу Дмитрию Тарасову.

Автор: Руслана Алексеева21 мая 2018, 17:32
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Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

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