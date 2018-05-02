Ни о чем не жалею: Звезда "Битвы экстрасенсов" покидает Россию

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о том, что скоро ей предстоит отправиться в Германию. Белая ведьма не знает, какой она вернется на Родину, поэтому старается наслаждаться каждым прожитым днем.

Страдающая от тяжелого врожденного заболевания Николь Кузнецова ложилась под нож хирурга более 200 раз, однако по-прежнему может разговаривать только шепотом. В прошлый раз она отправилась в Германию на очередную операцию, однако тогда врач отказался проводить необходимые манипуляции.

Теперь звезда "Битвы экстрасенсов" намерена вновь ехать в страну Гете и Шиллера. По всей видимости для того, чтобы закончить начатое. Впрочем, в благополучном исходе этого мероприятия колдунья совсем не уверена. "Совсем скоро я уеду в Германию... и не знаю какой вернусь от туда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в Instagram.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 2 Май 2018 в 2:37 PDT

"Пока стараюсь не думать об этом и наслаждаться каждым днем, каждым близким человеком, каждой мелочью, которая окружает меня... Я люблю свою жизнь и ни о чем никогда не жалею. Оглядываясь назад я анализирую события и поступки и понимаю, что все идет так, как должно быть!", – подчеркнула экстрасенс.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 4 Апр 2018 в 9:31 PDT

Николь Кузнецова посоветовала и другим любить все вокруг и ценить прикосновения жизни. Напоследок она призвала беречь своих друзей. "Настоящую любовь сложно встретить, и не важно любовь эта к своему партнеру или к подруге...!", – уверена колдунья.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 25 Апр 2018 в 4:15 PDT

Напомним, из-за врожденного заболевания Николь Кузнецова может разговаривать только шепотом. а дышать – через трахеостомическую трубку. Это, однако, не мешает ей вести активный образ жизни. Колдунья стала настоящей звездой шоу "Битва экстрасенсов". Кроме того, она счастлива в браке и воспитывает двух детей.