Бедная Бузова: Нагиев за глаза издевается над ведущей "Дома-2"

Телеведущий Дмитрий Нагиев язвительно пошутил над певицей Ольгой Бузовой. Шоумен нелестно отозвался о ее творчестве.

Дмитрий стал ведущим церемонии вручения второй Национальной телевизионной премии "Дай пять!". Более двух миллионов детей и подростков выбирали лучших из лучших в самых разных сферах: музыка, кино, интернет, телевидение и спорт.

Объявить номинацию "Любимый спортсмен" вышла телеведущая Анфиса Чехова. Нагиев поинтересовался, в чем смысл ее шоу на телеканале СТС "Взвешенные и счастливые люди".

"Мы делаем людей счастливее", – с улыбкой ответила Чехова. "Вы что, не даете им слушать песни Бузовой?" – с усмешкой сказал шоумен. Зал разразился хохотом.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) 2 Мар 2018 в 9:54 PST

Шутка очень понравилась присутствующим. Пришелся ли этот колкий выпад по вкусу Ольге неизвестно, так как певица на вручение не приехала.

Поющей телеведущей не до этого – она греет свои субтильные бока на Сейшелах. Награду за победу в номинации "Любимая ведущая" за нее получил пиар-менеджер, сообщает Vokrug.tv.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Май 2018 в 10:26 PDT

Добавим, что по одиозной Бузовой не прошелся только ленивый. Недавно шоумен и певец Александр Ревва сделал сенсационное заявление о секрете популярности певицы. "Думаю, что природный дар, какая-то энергия, заложенная с молоком матери, обаяние, трудоспособность, интуиция", – предположил он в интервью телеканалу РЕН ТВ.

"Мы живем в эпоху, где, как говорится, у каждого времени свои герои. Ольга доказала всем, что человек может добиться успехов, если будет вкладывать в себя, в творчество, в свою мысль, в свою харизму. Она доказала, что, друзья мои, каждый может стать звездой, понимаете?" – подчеркнул Ревва.