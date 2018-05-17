Бедная Бузова: Нагиев за глаза издевается над ведущей "Дома-2"
Дмитрий стал ведущим церемонии вручения второй Национальной телевизионной премии "Дай пять!". Более двух миллионов детей и подростков выбирали лучших из лучших в самых разных сферах: музыка, кино, интернет, телевидение и спорт.
Объявить номинацию "Любимый спортсмен" вышла телеведущая Анфиса Чехова. Нагиев поинтересовался, в чем смысл ее шоу на телеканале СТС "Взвешенные и счастливые люди".
"Мы делаем людей счастливее", – с улыбкой ответила Чехова. "Вы что, не даете им слушать песни Бузовой?" – с усмешкой сказал шоумен. Зал разразился хохотом.
Шутка очень понравилась присутствующим. Пришелся ли этот колкий выпад по вкусу Ольге неизвестно, так как певица на вручение не приехала.
Поющей телеведущей не до этого – она греет свои субтильные бока на Сейшелах. Награду за победу в номинации "Любимая ведущая" за нее получил пиар-менеджер, сообщает Vokrug.tv.
Добавим, что по одиозной Бузовой не прошелся только ленивый. Недавно шоумен и певец Александр Ревва сделал сенсационное заявление о секрете популярности певицы. "Думаю, что природный дар, какая-то энергия, заложенная с молоком матери, обаяние, трудоспособность, интуиция", – предположил он в интервью телеканалу РЕН ТВ.
"Мы живем в эпоху, где, как говорится, у каждого времени свои герои. Ольга доказала всем, что человек может добиться успехов, если будет вкладывать в себя, в творчество, в свою мысль, в свою харизму. Она доказала, что, друзья мои, каждый может стать звездой, понимаете?" – подчеркнул Ревва.
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