Грудастая модель разделась до трусов на красной дорожке в Каннах

Модель plus size Юлия Рыбакова оголилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Красотка оконфузилась под прицелом множества камер.

Пока пышногрудая Юлия красовалась перед папарацци, на шлейф ее платья, который, к слову, сливался с ковром, наступил один из гостей смотра. Барышня не заметила, что мужчина стоит на ее наряде, и сделала несколько шагов вперед. От натяжения пуговица на юбке расстегнулась, и Рыбакова осталась стоять в трусах.

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Виновник несчастья поднял отвалившийся низ платья и принялся оборачивать в него модель. После нескольких попыток ему удалось прикрыть срамные места красотки.

Публикация от SUPER (@super.ru) 18 Май 2018 в 4:48 PDT

Незапланированное оголение совсем не смутило Рыбакову. Ведь модель сама как-то признавалась, что очень любит свое тело и не пытается его скрыть. "Знаете, что главное в женщине?! Нет, не идеальная внешность, не 90-60-90, главное – это любовь к себе! И об этом вам скажет, к примеру, любой фотограф или оператор – человек, который в секунду считывает эту любовь и запечатлевает ее в кадре!" – написала она в соцсетях.

Отметим, что Рыбакова не только модель, но и владелица медиахолдинга, в который входит глянцевый журнал, event-агентство и booking-агентство. Юлия занимается "продажей" зарубежных звезд и организацией мероприятий.

Публикация от Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) 14 Май 2018 в 1:18 PDT

Напомним, что категорию plus size представляют модели ростом 170-180 сантиметров и с размером одежды 48 и больше. На сегодняшний день самой известной из них является Эшли Грехам.