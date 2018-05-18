По совету Водяновой: Собчак без лифчика распласталась в публичном месте

Телеведущая Ксения Собчак из-за постоянных перелетов мучается от синдрома смены часовых поясов – джетлага. Скандальная блондинка выбрала экстравагантную терапию для избавления от недуга.

Собчак опубликовала в микроблоге фото, на котором запечатлена лежащей на траве в месте, напоминающем общественный парк. Ксения распласталась по земле и развела руки в стороны.

Под снимком она написала: "Наташа Водянова как-то дала мне чудесный совет : чтобы побороть джетлэг надо встать босыми ногами на землю,на траву, и "заземлиться". Я максималист ,и поэтому решила лечь,так как джетлэг у меня перманентый😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Особо наблюдательные поклонники заметили, что на Ксении нет бюстгальтера. Фанаты похвалили телеведущую за подтянутость и натуральность форм.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 17 Май 2018 в 1:05 PDT

"Ксения, вы прекрасны! Настоящая, не силиконовая, с хорошим образованием, умница красавица!!!!", "Ксения молодец. Любит себя какая есть. В отличии от своих подружек, не вставляет в себя силикон и прочую хрень. Хороший пример для женщин, которые уверены, что сделают себе грудь и все засияет . Мозг то не вставить и не накочать", – отметили восторженные поклонники.

Многие решили поделиться с Собчак своими знаниями о джетлаге. Некоторые советы оказались очень забавными. "Босыми ногами! Народная мудрость", "А на огород !! Слабо !! И ноги и руки , сплошное заземление !!!:)))", "Только не на городскую траву и землю . От машин все загружено . Надо в поле в лес", "Для полного заземления ладони на землю ложить надо..", "А еще можно дерево обнять. Главное выбрать подходящее, для снятия негатива. Совет бесплатный", "Наталья сказала Босыми, Ксения! В вашем случае надо было голой заземляться... "Ну и прально! Можно ещё голым пузиком 😁" "Надо было лицом вниз, так эффективнее", – написали пользователи соцсети.