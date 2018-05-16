Нарусова пожаловалась на самовольную Собчак
Ксения Собчак вместе с мужем Максимом Виторганом и мамой Людмилой Нарусовой приехала на Каннский кинофестиваль, где состоялась премьера кинокартины об Анатолии Собчаке. А после показа Нарусова встретилась с главой Роскино Катей Мцитуридзе, которая снялась в одном из эпизодов.
"Моя любимая, моя приемная мама, которую я обожаю и советы которой я всегда принимаю близко к сердцу", – обнимала Мцитуридзе Нарусову на появившемся на сайте paparazzi.ru ролике. А та расчувствовалась и вдруг заявила: "Ты – да, в отличие от моей дочери!"
Пресса не раз писала, что Людмиле Борисовне, например, не всегда по сердцу прогрессивные методы воспитания внука. Например, когда Платон только родился, Нарусова заявила: ее дочь купает ребенка в воде, температура которой +33 градуса, что ее беспокоит.
По признаниям Нарусовой, она сама растила Ксюшу в тепличных условиях и была словно курица-наседка: "Чтобы лишнего ветерка не было, чтобы ножки в шерстяных носочках, чтобы вода холодная, не дай бог, не попала на дочку". Однако теперь поведение Собчак часто заставляет Нарусову переживать за внука. "В четыре месяца ребенок ходил в бассейн и плавал. Я бы на такое не решилась!" – возмущается политик.
Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг старательно скрывали подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали.
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