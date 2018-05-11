Загнали в гроб: украинского певца подожгли на "Евровидении"

Представитель Украины певец Melovin достойно выступил и попал в финал конкурса "Евровидение". Номер артиста получился весьма колоритным: едва он восстал из гроба, как его подожгли.

Певец с яркой внешностью Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) представил музыкальную композицию Under The Ladder во втором полуфинале, который состоялся накануне, 10 мая, в столице Португалии Лиссабоне.

Номер артиста получился неординарным. Выступление свое Константин начал в гробу, который находился прямо в рояле. Едва восстав, певец подошел поближе к зрителям, а затем уселся за инструмент, и в этот момент ступени, ведущие к роялю, вспыхнули. Всполохи пламени взметнулись и на заднике сцены. Драйва добавило разноцветное освещение сцены. Отметим, что украинский исполнитель вел себя раскованно и ничем не выдал волнения.

Общественность позитивно приняла выступление артиста. "Крутышка!﻿ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Украинская Леди Гага! Люблю его!", "Ого, красота!", "Отлично выступил, молодец﻿", "Мой абсолютний фаворит из етого полуфинала !!! ❤ Украина так держать! С любовью из Вильнюса", "Все талантливые и красивые с Украины!!!! Богата земля на таланты!!! Молодцы!!! Удачи !!!!﻿", "Огонь!﻿", "Меня переполняет гордость за него. Молодчинка, просто лучший. Наш мальчик", – высказались комментаторы.

К слову, ранее Melovin попал в неприятную ситуацию. Артист забыл родной язык во время пресс-конференции. А всему виной принципиальная позиция Украины – общаться с журналистами лишь на мове.