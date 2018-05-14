Падшего Кержакова взгрели после разрыва с красавицей-женой

Пользователи Сети обрушились на звезду российского футбола Александра Кержакова. По мнению поклонников, спортсмен совершил недостойный поступок.

Недавно Милана Кержакова рассказала в своем Instagram о том, что ее отношения с мужем подошли к концу. "Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы", – написала она. Девушка пожаловалась подписчикам на свою нелегкую долю, и те рьяно поддержали красавицу-блондинку.

"Когда началась история с Катей, я понимал, что Кержаков просто не мужчина! Настоящие мужик так себя не ведет! Пока был жив Ваш отец ( светлая ему память) , Александр понимал что есть сила при которой он бессилен. Как только отец трагически умер, все гнилое нутро Кержакова проявилось. Ему же не Милана нужна была, а дочь Тюльпанова. Вот и все. Вот такое оно Кингисепское говно😢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кержаков-заносчивый,самовлюбленный,жестокий Бонвиван.И любит он только СЕБЯ!Забрать у матери ребенка-поступок подлый и крайне мерзкий.Да,все совершают ошибки.Но человек исправился,и пытается жить дальше.А такие как К считают ,что все и всех можно купить.... Счастья,вам,Милана!Вы этого достойны!" – негодовали подписчики девушки.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT

"Такая девочка хорошая , трогательная . А связалась с .....", "Понятно было, что он подонок. Мужик, который отобрал ребенка у женщины, да еще таким способом через суды и поливание грязью, порядочным никогда не был. Очень скользкий тип, надеюсь первый сын вернется к маме, мальчик явно был одинок", – безжалостно прошлись по футболисту пользователи Сети.

Напомним, Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году. Дочь сенатора от Ненецкого автономного округа Вадима Тюльпанова отказалась от своей фамилии. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года.

Милана – вторая супруга Александра. Первый раз он женился в 2005 году на студентке Санкт-Петербургского университета экономики финансов Марии Головой. В том же году у них родилась дочь Дарья. В 2010-м супруги развелись.

В том же году у спортсмена начались отношения с Екатериной Сафроновой. Влюбленные не состояли в официальном браке. В 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову с требованием о лишении ее права в воспитании их общего ребенка. В октябре 2014-го суд лишил Сафронову родительских прав.