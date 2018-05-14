47-летняя актриса прилюдно завалила Корчевникова

Знаменитая актриса Юлия Ауг стала героиней передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Артистка отработала на ведущем прием самообороны.

Постоять за себя Ауг могла еще в школе. Навыки боевых искусств ей прививал отец. "Учил бить не кулаком, а ребром ладони. Это было не так сложно. Гораздо сложнее было преодолеть психологический барьер, чтобы ударить кого-то", – рассказала актриса в эфире телеканала "Россия 1".

Ауг отметила, что знания, полученные от отца, ей очень пригодились. "Мальчишки начали меня задирать. Я применила приемчик", – отметила артистка.

Корчевников попросил Ауг продемонстрировать умения. Он замахнулся на актрису ногой, и та завалила его на глазах у зрителей. Ведущий быстро поднялся и продолжил эфир: судя по всему, травму он не получил.

Напомним, что Юлия Ауг исполнила порядка 50 ролей в кино и сериалах. На ее счету работы в таких картинах, как "Метод", "Екатерина", "Ученик" и многих других.

Ее дочь Полина тоже стала актрисой. Она училась в школе-студии МХАТ и ГИТИСе.