Популярный российский актер умер в 32 года

Умер актер Юрий Киндрат. Ему было 32 года, передает НСН. Артист скончался еще 9 мая. О причине смерти не сообщается, известно, что последние дни он провел в больнице.

Юрий Киндрат получил известность благодаря работе в российских фильмах и сериалах. Он снимался в лентах "Игра", "Закрытая школа", "Настя", "Гостиница „Россия“, „Спящие-2“.