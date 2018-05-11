Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
Представляющая Россию Юлия Самойлова с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь", пела шестой по счету во втором полуфинале. Но ее эффектное выступление на верхушке скалы не пришлось по вкусу европейской аудитории – в финал артистка, увы, так не прошла. Не помогла даже хваленая толерантность – на Западе очень трепетно относятся к людям с ограниченным возможностям. Возможно, конечно, что в дело вмешалась политика. И поэтому остается лишь порадоваться за представителей Молдовы, Сербии, Словении, Швеции, Дании, Венгрии, Украины, Норвегии, и даже далекой от Европы Австралии.
Впечатлениями от выступления Самойловой на своей странице в социальной сети FaceBook поделился известный музыкальный критики Вадим Пономарев: "Выступление Самойловой получилось гораздо лучше, чем ожидалось после репетиций. Петь ее так и не научили, конечно. Но бэками закрыли все сложные места, поэтому лажа была только на куплетах. И номер красивый, в принципе. Но явно его создатели с этой скалой и певицей на вершине на жалость давили".
Напомним, что ранее в интервью Dni.Ru своими прогнозами касаемо Самойловой делился руководитель музыкальной редакции Первого канала Юрий Аксюта. Он, кстати, в этом году комментировал конкурс для жителей России. "Мы ничего не ждем, о местах не думам, просто хотим достойно выступить и завоевать всю европейскую публику, – заверил Аксюта. – Я настраиваю Юлю на то, чтобы она не волновалась, не боялась и получала удовольствие от того, что делает, чтобы просто была счастливой!"
Финал 63-го конкурса песни состоится 12 мая. Победителя определят путем сложения голосов жюри в каждой стране и телеаудитории. На сцену выйдут представители 26 стран – по 10 из каждого полуфинала, представители "большой пятерки" спонсоров конкурса и страна хозяйка.
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