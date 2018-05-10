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Корчевников размазал Цымбалюк-Романовскую в эфире своего шоу

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Народный артист Андрей Мартынов в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказал о своей личной жизни. Пожилой актер очень боится ушлых молодых невест.
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Слава пришла к Мартынову после ролей в культовых фильмах "А зори здесь тихие", "Битва за Москву" и "Вечный зов". За свою работу артист получил не только всенародную любовь, почетные премии и звания, но и недвижимость в самом центре Москвы.

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Андрей Леонидович был женат всего лишь раз на гражданке Германии Франциске Тун. Он познакомился с иностранкой в 1972 году на 22-м Берлинском кинофестивале. Через год они поженились, а позднее у них родился сын Александр. "Мы познакомились в Германии, но она училась в Московском институте. Прекрасно говорила по-русски. Она умница, талантливая, меня "убила", покорила", – вспомнил артист.

Франциска переехала к Андрею Леонидовичу он не мог бросить работу в кино. Ради любимого женщина оставила семью и друзей.

Когда сын Мартынова подрос было принято решение отправить мальчика учиться в Германию. Франциска поехала вместе с ним. Артист время от времени наведывался к ним в гости. Однако отношения между супругами постепенно разладились и каждый пошел своей дорогой. Но официально Мартынов развелся с Франциской лишь в прошлом году.

  

Актер гордится единственным сыном. "И сейчас у меня пять Мартыновых! Это мой сын и внуки! Я, так сказать, внедрил в центр Европы пятерых Мартыновых. Саша работает художником по костюмам. Они живут в прекрасном доме рядом с Берлином. Там цветы кругом растут, озеро", – поделился Андрей Леонидович.

Мужчина признался, что не планирует заводить новые отношения, а к молодым женщинам и вовсе относится с опаской. "Это издевательство! Это найти сиделку, с другой стороны, повариху, которая за тобой ухаживала бы. Это же просто подонство с моей стороны. А они – согласны! И целая очередь будет. Потому что у меня в центре квартира, замечательная, с видом на Белый дом. Поэтому там очередь выстроится ко мне. И уж не знаю, доживу ли до следующего года после такого питания усиленного. Я вообще стараюсь себя ограничивать в еде", – заявил Мартынов.

  

Ведущий Борис Корчевников посоветовал Мартынову поостеречься молодых красоток. "Вы осторожнее. Сейчас многие такие девушки освободились", – иронично отметил он. 

Народный Артист вспомнил досадный инцидент после выписки из госпиталя. "Я из больницы только вышел, а в машине меня уже в подворотне ждали твари. Ой, журналисты!" – сообщил Мартынов. Корчевников ответил 72-летнему артисту, а заодно и едко высмеял экс-супругу Армена Джигарханяна: "А я думал Виталина Цымбалюк-Романовская!".

Автор: Руслана Алексеева10 мая 2018, 20:04
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Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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