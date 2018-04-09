Шепелев разоблачил престарелую невесту Гогена Солнцева

Героями программы "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя невеста Екатериной Терешкович. Перед торжественным бракосочетанием возлюбленные решили проверить друг друга на детекторе лжи.

В искренность их отношений верят немногие, поговаривают, что Солнцев решил жениться по расчету. Считается, что Екатерина обладательница внушительных счетов в банках и недвижимости за рубежом.

В студию пришла мама шоумена Людмила Кравцова. Женщина с порога набросилась на пожилую зазнобу сына. "Вы вообще головой думаете? Я выгляжу как ваша дочь. За кого вы замуж выходите. Он Вас высосет в деньгах и во всем остальном", – заявила разгневанная женщина.

Людмила уверила гостей студии, что Гоген черствый и бессовестный, он любит только деньги и пиар. "Мне Вас, Катенька, жалко, может это ваша последняя лебединая песня, год-два, а потом вы будите сопли жевать. Он не будет за вами ухаживать в случае чего. Он ко мне приехал в больницу и спросил: "А ты еще не сдохла?", – поведала родственница шоумена.

Проверка Солнцева на полиграфе косвенно подтвердила слова Людмилы Кравцовой. Выяснилось, что мужчина не влюблен в Екатерину, она не привлекает его как женщина, также Гоген не станет заботится о ней в случае какой-либо беды. После оглашения результатов, Шоумен заявил, что данные проверки ошибочны.

Скелеты в шкафу оказались не только у жениха. Выяснилось, что престарелая невеста долгое время водила за нос возлюбленного. Дом, в котором она принимала Гогена ей не принадлежит, он взят в аренду, также неизвестно существуют ли заявленные ею несметные богатства.

Публикация от Егор Крид | Дарья Клюкина (@instastarsnews) 23 Мар 2018 в 1:07 PDT

Позже к дискуссии присоединилась Елена Хугаева. Женщина рассказала, что она брошенная дочь Екатерины. "В 13 лет я узнала, что она моя мама. Меня воспитывал отец", – рассказала Елена. Гости студии с недоверием отнеслись к заявлению женщины, они попытались выяснить, что написано в ее свидетельстве о рождении. Хугаева уверила, что документы давно не видела и не помнит, что указано в графе "мать".

Выслушав эти нескладные истории, эксперты пришли к выводу, что любовь Солнцева и Терешкович – фейк. Возможно, существует некий договор между Еленой, Гогеном и Екатериной, по которому каждый играет свою роль. Какие мотивы преследуют участники этого постановочного скандала осталось неизвестным.