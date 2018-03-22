Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой

Сексуальная бабушка та еще затейница. Говорят, в постели ей нет равных.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев решил вступить в брак. Торжественное событие, как выяснил Life.ru, должно состояться 12 апреля – заявление уже подано. Избранницей 37-летнего парня стала 70-летняя дама.

По слухам, она весьма состоятельна и имеет серьезные связи в нужных Солнцеву кругах. Их роман закрутился, когда Елена пришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие его проекты. А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.

Перед тем как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись в верности до гроба перед лицом Господа в храме. Фотографии венчания красавчика и седовласой низкорослой дамы взорвали интернет. "Карлица!" – охали люди при виде этого божьего одуванчика.

А потом влюбленные уехали в романтическое путешествие в Доминикану. Отдыхавшие там туристы рассказали Dni.Ru: "У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу поменьше издавать похабных любовных стонов по ночам он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Мы сначала подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".