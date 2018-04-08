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От волнения и спешки у Тимати случился интимный конфуз

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial
Владелей лейбла Black Star Inc. Тимати признался, что перед концертом Егора Крида с ним случился неожиданный конфуз. Рэпер признался, что так спешил к своему подопечному, что на нем порвались кожаные штаны.
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Подробностями интимного конфуза рэпер Тимати поделился на своей странице в Instagram. Выступлению на концерте Егора Крида в концертном зале "Ледовый дворец" в Москве и своим порванным штанам он посвятил отдельное видео.

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"Я так нервничал, так бежал, так готовился, что по дороге порвал штаны", – признался Тимати. В доказательство правдивости своих слов он продемонстрировал дыру в своей одежде в районе паха. Прореху в столь интимном месте исполнитель затянул двумя скрепками. "Реально, небывалое волнение", – рассказал рэпер. Дополнительно он прикрыл "срам" длинной майкой.

Примечательно, что сам концерт давал не сам Тимати, а один из артистов Black Star Inc. – Егор Крид. Сообщается, что на выступление были проданы все билеты. "10т горячих, преимущественно женских сердец )) растопил сегодня @egorkreed (аккаунт в Instagram Егора Крида. – Прим. ред.) – Поздравляю со взятием нового рубежа !!! Дальше – Больше, только наверх 🚀", – прокомментировал ролик Тимати.

Сам рэпер также появился на сцене. Он помог своему подопечному исполнить хит "Где ты, где я". Перед многотысячной аудиторией, которую, по его собственному признанию составляли в основном девушки, музыкант предстал в тех самых дырявых штанах.

Автор: Геннадий Куприянов8 апреля 2018, 17:33

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