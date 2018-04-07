Жанну Эппле парализовало после уколов красоты

Актриса пострадала от пластических хирургов. Но от их вмешательств все равно в дальнейшем не отказалась.



Актриса Жанна Эппле с гордостью говорит, что ей 53 года. Но выглядит она потрясающе. Диета, спортзал, жесткий массаж даже на гастролях – все это позволяет ей оставаться в форме. "Правда, в последнее время я поправилась на 5-6 килограммов, но это уже возрастные гормональные изменения, – улыбается Жанна. – Мой младший сын Ефим сказала, что прежде я была похожа на девочку-подростку, а теперь стала настоящей женщиной. Я ем, что хочу и когда хочу, правда, в последнее время стала себя ограничивать в ее еде на ночь".

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Эппле не скрывает, что хирурги приложили руку к ее вечной молодости. Ведь она – актриса, на которую все смотрят, поэтому надо оставаться прекрасной всегда. "У меня стоят нити в лице, я делала себе глаза, а вот от уколов красоты отказываюсь, потому что во время съемок "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." я с переборщила с ботоксом, и у меня парализовало мышцы лица, я не могла закрыть глаза", – откровенно рассказала кинодива.

Несколько лет назад с актрисой случилась беда – она стала стремительно терять зрение. В итоге, как сообщила Жанна в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ, ей была сделала срочная профилактическая лазерная коагулялция сетчатки глаза, чтобы спасти от грозящей слепоты. Эта операция призвана сохранить остроту зрения и сегодня, к счастью, все проблемы со здоровьем у актрисы в прошлом.

