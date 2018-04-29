Округлившуюся Сати Казанову поздравляют с беременностью

Не успела утихнуть волна обсуждений возможной беременности Сати Казановой из-за ее вида во время выступления на шоу "Партийная зона" телеканала МУЗ ТВ, как певица дала поклонникам новый повод говорить о том, что она может ждать ребенка. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок в обтягивающем округлившийся животик платье.

На своей странице в Instagram Сати Казанова опубликовала отрывок из нового интервью, в котором рассказала о начале творческого пути. Оказалось, что дела давно минувших дней не так сильно интересуют ее поклонников. как свежие слухи и сплетни. Ну а самой обсуждаемой темой оказалась возможная беременность певицы.

Подписчики обратили внимание фотографию, которой Сати Казанова сопроводила свое сообщение. На снимке она предстала в обтягивающем изящном платье. По мнению некоторых пользователей Сети, повышенное внимание необходимо уделить округлившемуся животику певицы. Дескать, это свидетельствует о том, что она ждет ребенка, с чем Сати Казанову и поспешили поздравить.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 27 Апр 2018 в 9:25 PDT

Более того, нашлись даже те, кто "определил" пол малыша. "Да, она беременна🙏мне кажется по фигуре там мальчик 👶 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уверенно заявил один из подписчиков. Другие были не столь однозначны и предпочли поинтересоваться у самой Сати Казановой. "Ты беременна?", "Вы точно не беременны?", "Сати Вы беременны?", "Беременна?", – решили не ходить вокруг да около поклонники.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 28 Апр 2018 в 7:13 PDT

Напомним, слухи о возможной беременности Сати Казановой циркулировали по Сети месяц назад, в марте. Тогда поклонники обратили внимание на то, что на сцене во время выступления в рамках шоу "Партийная зона" на телеканале МУЗ ТВ певица появилась в свободном платье, а из-за воздушных потоков наряд прижимался к ее ногам и выделял животик. При этом в последнее время на своей страничке в Instagram артистка публикует фото, на которых позирует по грудь или в полный рост, но в свободной одежде.