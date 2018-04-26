После поступка красавицы Высоцкой Ургант публично обратился к жене
Юлия Высоцкая второй раз посетила передачу Ивана Урганта. Популярная актриса появилась в студии не с пустыми руками. В честь недавно прошедшего юбилея ведущего (ему исполнилось 40 лет) Юлия принесла торт, который, разумеется, испекла сама. От розового чуда, украшенного ягодами и маленькими макарунами, Иван Ургант, его соведущий Дмитрий Хрусталев и зрители в студии пришли в восторг.
"Так и хочется обратиться к жене: "Наташа, прячь весы на антресоли!" – вскричал сраженный наповал Ургант. Высоцкая, которая в черном брючном костюме, напоминающем смокинг, и на высоких шпильках выглядела настоящей красавицей, отметила, что тортом стоило бы поделиться с остальными. Ее поддержал Хрусталев, подошедший к лакомству с тарелкой. "Нет!" – ответил им Ургант.
"Трудно было не заметить, что у Ивана был день рождения. Вся страна только об этом и говорила. Даже когда у Владимира Владимировича день рождения был, я не заметила, не слышала такого резонанса..." – заявила Высоцкая.
Она дала понять, что говорила о поэте Владимире Маяковском, а не о журналисте Владимире Познере, о котором мог подумать ведущий. В свою очередь тот упомянул певца Владимира Преснякова, которому недавно исполнилось 50 лет. Справедливости ради отметим, что Высоцкая все же отрезала внушительный кусок (начинка оказалась шоколадной) Хрусталеву.
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