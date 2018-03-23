Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки

Юлия Высоцкая прошла много испытаний, чтобы добиться великолепной фигуры. Популярная актриса призналась, что сидела на разных диетах, отказываясь от радости и счастья, однако ни к чему хорошему это не привело.

На лекции под названием "Перезагрузка" Юлия Высоцкая рассказала о том, как нужно питаться, чтобы не терять радость жизни и не толстеть. По мнению актрисы, самое главное – разобраться в желаниях. Юлия привела себя в пример. Она заявила, что хочет быть эффективной.

"Если я хочу продолжать быть востребованной актрисой, я всегда должна оставаться в форме и быть привлекательной. Не только быть того или иного размера – я должна прыгать и не задыхаться, мое лицо должно хотя бы помещаться в кадр и быть свежим. Так вот, чтобы мой инструмент функционировал, у меня всегда должно быть прекрасное настроение", – пояснила артистка.

Она призналась, что перепробовала огромное количество диет. "А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада. Отсутствие счастья и радости! Кто-нибудь пробовал от всего этого отказываться? Я – да! И считаю просто потерянными дни, недели, месяцы", – заверила Высоцкая.

В то время актриса выглядела не самым лучшим образом и чувствовала себя аналогично. "Как я выглядела при этом? Точно не как женщина мечты – с огромными синяками под глазами. А подходить ко мне ближе чем на два метра было нельзя, потому что кусалась я очень сильно", – рассказала Юлия.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 22 Мар 2018 в 11:55 PDT

Не улучшили ситуацию и занятия в тренажерном зале. Высоцкая все это прошла и сделала неутешительные выводы. "Как чаще всего поступаем мы? Праздник послезавтра – ничего не едим, скотч на рот. Что в итоге получаем? Худеем? Нет. От неправильного питания вода задерживается – мы опухаем. Даем нагрузку в тренажерном зале – организм в шоке, начинает запасать жиры", – цитирует звезду Woman`s Day.

"Нельзя переменить питание в один день с понедельника, но к этому можно и нужно приходить. Для этого вы должны очень честно и внимательно себя слушать. Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры. Не нужно над собой издеваться. Ваш лучший диетолог – это ваше тело", – заключила актриса.