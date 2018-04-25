Садальский заподозрил Галкина в отравлении

Станислав Садальский показал схему, согласно которой рейтинг Максима Галкина неумолимо снижается по сравнению с рейтингом его конкурента Андрея Малахова. Затем артист сообщил, что получил съедобный подарок от некого благодетеля, однако отказался его принимать, испугавшись отравления.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал инфографику, отражающую рейтинг популярных телевизионных программ. "😎ВНИМАНИЕ. ✔️Рейтинг ведущего на первом -любимца Константина Львовича, все ниже и ниже... Посмотрите субботние ТВ СВОДКА👍🏾Команда Малахова и Наташи Галькович побивает по просмотрам +Александр Гуревич, лидеры выходного дня. Ну что на это сказать..., надо совершенствоваться и старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят. В старину актеры говорили: "Ох, и дам же свечу на этой фразе", то есть так подпрыгну, что весь зал ахнет! Вот Г. прыгает прыгает, а до Малахова ему, как до Кремлевской звезды не допрыгнуть (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Садальский.

Многочисленные подписчики немедленно сделали вывод, что под "Г." актер имеет в виду шоумена и телеведущего Максима Галкина. "Про Галкина и говорить нечего , обрыгло одно и то же в 5 вариантах .нооо, есть же другие каналы , вот и наслаждаемся. Как можно было так испортить канал?! Уволить всех достойных людей и оставить блатных теток – пенсионерок и очень странных мальчиков ....ведущих. Все, как на подбор ", "Что Галкин, что Малахов одно дно, стыдно за наше телевидение(((", "Пугалкин все передачи занимается лишь самолюбованием. Бездарный кривляка с огромным неприятным ртом. Везде сует свои фразочки-ой а мы с женой, а моя жена и тд. Будто не знают, что он заднеприводной. Смешно", – высказались комментаторы к посту Садальского.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 23 Апр 2018 в 4:10 PDT

Позднее актер опубликовал фотографию, на которой запечатлел несколько пачек кофе. "Хотя бы раз вы уже получали подарок от неизвестного отправителя ?Я получил . Вчера кто то передал в рецепцию, три пачки не молотого дорогого кофе. И что с ним делать? К сожалению принять не смогу , может отравленная посылка от бесталанного ведущего Г. у него , в начале мая выступление в "Термале" По городу ходят люди и предлагают билеты на концерт с большими скидками... А вы как бы поступили с посылкой?💣#отравление #убийство #останкино #садальский", – спросил у фанатов актер.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 24 Апр 2018 в 10:13 PDT

Подписчики предложили артисту несколько вариантов. "В лабораторию отнести на проверку", "В санэпидстанцию", "В мусорное ведро! А что делать?", "Отдайте друзьям", "Отдайте на утилизацию", – прокомментировали пользователи Сети.