Cадальский выставил овдовевшую Максакову в неприглядном свете

О близких отношениях актеров Станислава Садальского и Людмилы Максаковой известно давно. "Мы с ним очень хорошие друзья, – призналась однажды Татьяна Васильева. – Я стараюсь не заводить отношений с партнерами. А что касается чувств Садальского, то они отданы другой женщине – Людмиле Максаковой. Вот там любовь, как мне кажется".



прочитано 2947 раз