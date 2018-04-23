Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка

Никита Джигурда показал фотографии обнаженной Марины Анисиной. На снимках прославленная фигуристка кормит грудью их общего ребенка.

На своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте" Никита Джигурда опубликовал изображений Мадонны с младенцем. "Гениальные художники всех времен/ Боготворили кормящих грудью Мадонн/ И просвещали людей, уча их любви./ Я не исключение -/ Се ля ви" – написал известный своими эпатажными поступками артист.

Джигурда выложил фотографии своей бывшей жены, прославленной фигуристки Марины Анисиной, кормящей грудью их общего ребенка. На снимках спортсменка представлена с обнаженным бюстом.

"В каждой женщине – Мадонна,/ Но пока не каждая знает об этом,/ Ибо часто люди, увы, беспардонно/ Хулят проявления божественного света", – сопроводил такой записью пикантные кадры Джигурда. Отметим, что артист по какой-то причине запретил комментировать эти снимки.

Ранее скандально известный артист заявил, что готовится к свадьбе. Самое интересное, что он намерен снова жениться на Марине Анисиной.

Пара запланировала важное мероприятие на осень. Джигурда рассчитал, что к этому времени завершится борьба в суде за наследство Людмилы Браташ. "Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!" – в недавнем интервью заявил артист.

Отметим, что в связи с борьбой за внушительное наследство Джигурда даже съездил в Америку. Артист опубликовал видео из Нью-Йорка на своей страничке в Instagram и написал: "В Нью-Йорке получены/ Победные документы/ По завещанию нашей кумы/ Людмилы Браташ./ Теперь 7 мая Мосгорсуд/ Признает наше право/ На имущество в России,/ И информационные ленты/ Выведут нас на победы/ Высший этаж!✌️😎🤘"