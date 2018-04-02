Анна Хилькевич ждет ребенка

Актриса Анна Хилькевич заявила, что ждет ребенка. Она приняла участие в откровенной фотосессии.

Артистка подтвердила слухи о беременности. Похоже, она была рада наконец рассказать правду: теперь ей не придется скрывать изменившуюся фигуру за безразмерными платьями.

"Эта беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления – то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения", – заявила она. Хилькевич добавила, что не видит смысла скрывать то, что к лицу любой женщине.

Актриса приняла участие в откровенной фотосессии для журнала "ОК!". Она показала журналистам сильно округлившийся живот.

"Дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами", – написала актриса на личной странице в социальной сети Instagram.



Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) 2 Апр 2018 в 7:52 PDT

Напомним, что Анна и ее муж Артур уже воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношения с возлюбленным.

Слухи о беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по Сети после появления артистки на премьере фильма "Купи меня". Как писали Dni.Ru, внешний вид артистки по-настоящему взволновал поклонников.