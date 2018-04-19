"Сейчас стошнит": Солнцев показал голую 72-летнюю жену

Эпатажный участник "Дома-2" нежится с бабушкой. Но его ничто не смущает.

Самый эпатажный участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев продолжает удивлять всех любовными отношениями с 72-летней пенсионеркой. То он публикует снимки с романтического отдыха, то показывает, как с немолодой уже молодой целуется у ЗАГСа. Теперь дошла очередь до откровенных постельных снимков.

На своей странице в Instagram Солнцев показал, как нежится со старушкой в койке. "Отдыхать – не работать. Хочу всем пожелать высыпаться и любить! Тогда будете сильными и красивыми, как Катюша!" – подписал снимок Гоген. И добавил: "Комментарии по поводу возраста я не принимаю". Кстати, возраст престарелой жены Солнцева остается загадкой. Считается, что ей 72 года, а по другим данным – только 63.

Комментаторы задохнулись от желчи и яда, увидев это фото: "Какая мерзость, меня сейчас стошнит", "Бабушка и внучек", "Может, это не бабушка, а дедушка-транс", "Треш – с бабуськой просыпаться", "Не может такой красавчик спать с бабушкой. Есть бабушки в таком порядке, что еще можно поверить, а Катерина неухоженная!"

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 18 Апр 2018 в 4:56 PDT

Напомним, что на заре отношений Солнцев и его дама сердца отправились на курорт. Соседка по отелю жаловалась на парочку: "На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".

