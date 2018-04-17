Барановская сделала заявление о четвертом ребенке

Эксклюзив Интервью Дочь ошарашила Лолиту заявлением Джигарханяна спасают от подлостей Первого канала Дом-2

Выбор читателей

Бузова сделала официальное заявление о беременности
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
партнеры
Вторник 17 апреля
Лента новостей
09:03
Порошенко испугался разрыва связей с Россией
08:59
На МКАД загорелся грузовик (видео)
08:30
Российские подлодки несколько дней гоняли беспомощных британцев
08:25
В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение
08:16
В Архангельске загорелся торговый центр
07:58
Умер знаменитый российский актер
22:05
Зачем Макрон едет на поклон к Путину
22:00
В Москве эвакуировали общежитие университета
21:50
В провокациях Запада в Сирии нашли систему
21:49
К чему снится медведь
21:47
Бизнесмен Щукин продолжает бороться за свои права в суде
21:34
Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
21:00
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
20:48
Пассажиров метро в Москве оставили без запрещенного Telegram
20:29
Безумные регионы: в Омской области трехлетняя девочка утонула в яме во дворе
20:02
Пойманный на лжи Запад отомстит России новой атакой
19:24
Археолог-любитель и школьник нашли тысячелетний клад
19:17
В Манчестере автомобиль протаранил толпу
18:53
Порошенко прищучили за ложь о разрыве с Россией
18:51
Вскрылась неожиданная причина трагедии в Кемерово
18:34
Водителям в России осложнят жизнь
18:19
Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео
18:10
Депутаты попросят правительство поддержать фильм "Собибор"
17:55
Россия предъявила Британии серьезное обвинение после провокации в Сирии
17:31
В Москве внедорожник снес стоявшего на тротуаре пешехода (видео)
17:23
Гражданка Канады умерла после пластической операции в Москве
17:23
Куриное мясо делает мужчин импотентами
17:17
Госдума предложила парламентам Европы создать комиссии по делу Скрипаля
16:41
Валерии страшно от деформированного лица
16:32
Любовник истязал дочь сожительницы шнуром от зарядки
16:30
Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях в мае
16:26
Власти Петербурга спасли чучело Трампа от казаков
16:26
80-летний Кобзон экстренно госпитализирован
16:16
Екатерина Климова о личной жизни: Это было тяжело – уходить
15:55
Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку
15:49
В Москве появятся сотни километров новых дорог
15:37
Снявшийся в порно поп из "Дома-2" добрался до Малахова
15:25
Похотливая бабушка отказалась вынимать челюсть перед сексом с Солнцевым
15:21
Трампа поймали на лжи после удара по Сирии
15:16
Названа страшная опасность парацетамола
15:12
Россиянам пообещали повысить зарплаты
15:11
"Мама, я не хочу умирать": последние слова жертв пожара в "Зимней вишне"
14:52
76-летний Лев Лещенко рассказал о разводе
14:40
"Спеть смогу еще на бис": Пугачева возвращается на сцену
14:36
В Москве украли барокамеру Гагарина
14:18
В Москве пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум
14:08
Что случилось с внешностью Стеши Маликовой
14:00
Попрошайка Трамп пошел по миру с протянутой рукой
13:51
Как снять стресс от общения со смартфоном
13:43
Приготовиться к потопу: москвичей ждут ливни и грозы
13:17
Как правильно пить пиво
13:13
Под Москвой мошенница украла 7 миллионов и пистолет
13:00
Нескромная Гузеева похвалилась подросшей красавицей-дочкой
12:56
Ума палата: омские школьницы пожарили шашлык на Вечном огне
12:48
Дочь ошарашила Лолиту: Скажи спасибо, хоть не пью!
12:37
Раскрыта гнилая сущность подлеца Эрдогана
12:28
Когда замкнется Большая кольцевая линия метро
12:17
Как болезни влияют на отношения
12:17
Дану Борисову сняли в объятиях женатого певца
12:07
Лебеди семь лет держали в страхе посетителей парка (видео)
12:05
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
11:50
Найдено лекарство от преждевременной смерти
11:49
Счастливая мать троих сыновей Полина Диброва: Вот и девочка появилась
11:38
Ученые доказали пользу беспорядка
11:20
Друг Джигарханяна сделал заявление из-за подлой выходки Первого канала
11:19
Что влияет на повышение артериального давления
11:18
Прилизанная Боярская оголилась на престижной премии
11:16
Трамп в ярости от предательства Меркель
11:03
Никита Пресняков провел горячую ночь с геем
10:55
Весеннее обострение: клещи атакуют россиян
10:37
России предсказали мрачное будущее
10:36
После угарных танцев Волочкова объявила о расставании
10:18
Провинившийся Макрон едет к Путину на серьезный разговор
10:10
Трамп пытается отжать экспортную долю в Европе
09:53
Лимузин Брежнева продают за миллион евро
09:50
В Нальчике загорелся центральный рынок (видео)
09:33
Пьяная москвичка записала на видео издевательства над малышкой
09:32
В столичном метро произошел сбой
09:28
Московский банк лишился лицензии
09:26
Друг рассказал о тайной госпитализации Анджелины Джоли
09:17
Владелец "Зимней вишни" сэкономил миллионы на безопасности
08:54
Известная певица призналась в своем ВИЧ из-за угроз бывшего любовника
08:51
Алексей Мухин: зачем знать русский, когда есть блокчейн и бигдата
08:40
Странная дымка и запах гари окутали Москву
08:35
Мэй готовит новую ловушку для Абрамовича
08:32
Трамп задумал дерзкий удар по России
08:22
Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
08:18
В Подмосковье произошел крупный пожар (видео)
08:08
Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
17:54
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета
17:35
Как менялась Алла Пугачева
17:26
Униженный Трамп оправдался за позорное бегство
16:45
Собчак заклевали за наивный флирт с миллиардером
16:06
Тарасов раскрыл пол будущего ребенка
15:34
В центре Москвы из-за обрушения эвакуировали 10 домов
15:26
Ведущая Первого канала родила третьего ребенка
15:01
Дети трогательно поздравили 69-летнюю Пугачеву (видео)
14:43
Больную Дайнеко ждет новый развод
14:15
На Ямале грузовик протаранил автобус
14:08
Навку прилюдно довели до слез
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Друг Джигарханяна сделал заявление из-за подлой выходки Первого канала
Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в мошенничестве
Дети трогательно поздравили 69-летнюю Пугачеву (видео)
"Спеть смогу еще на бис": Пугачева возвращается на сцену
Дочь ошарашила Лолиту: Скажи спасибо, хоть не пью!
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление о четвертом ребенке

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Юлия Барановская прокомментировала слухи о ее четвертой беременности, которые поползли после того, как она вышла в свет в платье, сидящем на ней, по мнению некоторых СМИ и фанатов, несколько двусмысленно. Телеведущая сделала заявление.
прочитано 1234 раза

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Барановская опубликовала свои фотографии, сделанные на церемонии вручения кинонаграды "Ника". Собственно, после этого выхода телеведущей в свет, в СМИ поползли слухи о ее интересном положении.

ПО ТЕМЕ

Барановская о связи с женатым футболистом: Мы теперь одна большая многодетная семья!

Барановская рассказала о детях со сломанной жизнью

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Юлия обратилась к многочисленным подписчикам. "Всем привет 😘После одного обзора моего выхода в свет, поползли слухи о моей беременности. Сразу оговорюсь, ПОКА нет))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сделала заявление Барановская. Далее ведущая задала фанатам вопрос: "Неужели платье и правда так село, что можно об этом подумать? Нужна ваша помощь: что скажете?"

Реакция многочисленных подписчиков оказалась неоднозначной. "все понятно. Проблемы с самооценкой", "Прекрасна , как всегда !!!❤", "В ОБЛАСТИ ЖИВОТА НАСЛОЕНИЕ., ПОЭТОМУ НАВЕРНО", "Хорошая нет слов+5", "Я думаю это просто защитники придумали. Даже намека нет. Платье хорошо сидит. Просто красотка", "Это все вам очень идет", "Вот эта незначительная "улыбочка" чуть ниже уровня талии, наверное, всему виной", "Цвет не ваш,фасон не ваш...вам летящие фасоны идут,в пол,брючные,да и просто мтни, шорты. а это наояд после палтоса будет идеально", "А мне нравится. И цвет тоже. Никакой ассоциации с беременностью", "Платье сидит идеально) ничего там не видно, пусть не выдумывают) я только после вашего комментария, Юль, начала рассматривать видно ли там что или нет)) не обращайте внимание)" – высказались поклонники.

Автор: Наталья Аряева17 апреля 2018, 09:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская показала подросших детей

567

комментарии

Политика

Зачем Макрон едет на поклон к Путину
В провокациях Запада в Сирии нашли систему
Порошенко прищучили за ложь о разрыве с Россией
Россия предъявила Британии серьезное обвинение после провокации в Сирии

Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление о четвертом ребенке
Глубокая кома: Вдове актера Петренко поставили неутешительный диагноз
Ургант грязно выругался из-за выходки жены
Хоккей после футбола: Бузову уличили во флирте с известным спортсменом

Проишествия

Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео
Гражданка Канады умерла после пластической операции в Москве
Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку
В Москве украли барокамеру Гагарина

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом

Телеведущая расставила все точки над i
Шоу-бизнес

Валерии страшно от деформированного лица

Певица возмущена результатами пластики
Шоу-бизнес

Стали известны подробности госпитализации Кобзона

Помощница рассказала о состоянии здоровья певца
Шоу-бизнес

Ургант грязно выругался из-за выходки жены

Она устроила ему странный сюрприз

Гороскоп

Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
Больную Дайнеко ждет новый развод

Фоторепортажи

Прилизанная Боярская оголилась на престижной премии
Как менялась Алла Пугачева
Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018"
Удивившие мир актрисы с нестандартной внешностью

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Вскрылась неожиданная причина трагедии в Кемерово
Любовник истязал дочь сожительницы шнуром от зарядки
Ума палата: омские школьницы пожарили шашлык на Вечном огне
Безумные регионы: в Омской области трехлетняя девочка утонула в яме во дворе
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru