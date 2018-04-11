Бузовой напророчили место Пугачевой после жарких объятий с Киркоровым
"Я еще год назад предсказывал большой карьерный взлет Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе и предвидел, что именно она со своей железной хваткой придет на смену Алле Пугачевой",– заявил Манукян.
"Тогда это многим казалось абсурдом, но Филипп Бедросович развеял все сомнения экспертов. Он в женщинах очень разборчив и для него безусловно всегда идеалом будет Алла Пугачева. Очень интересный прослеживается путь – от Примадонны к "принцессе" современной сцены. Похоже, что намечается бурный роман", – пояснил эксперт.
Добавим, что Вадим утвердился в своей точке зрения после публикации Филиппом Бедросовичем ряда снимков, на которых он вместе с Бузовой совершает странные движения. Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованной машиной.
Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленные позы и страстно обнимаются. Киркоров написал под снимком: "Mission impossible...", что с английского переводится как "Миссия невыполнима".
Как позднее выяснилось, это были кадры из самодельного шуточного видео, в котором Киркоров посвящает свой хит "Цвет настроения синий" Ольге Бузовой. В конце ролика певец с нежностью обнимает телеведущую.
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