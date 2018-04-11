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Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"

Олег Меньшиков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Почему актеры скрывают любовь к мужикам. Ведь для многие это – естественное состояние.
прочитано 15767 раз

Вокруг талантливых людей всегда ходит много слухов. Причем многое из них рождаются на ровном месте. Взять, например, Олега Меньшикова. Он женат уже 13 лет на актрисе Анастасии Черновой, которая младше на 23 года. Но не прекращает баловать спутницу жизни подарками и сюрпризами. Семейная пара каждый год торжественно отмечает 14-е февраля непременным ужином в ресторане. А каждый выходной супруги ходят в кино. Они счастливы, и клеветники им завидуют.

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Взять, например, 84-летнего композитора Владимира Дашкевича. Он близко знает актера и почему-то уверен, что жена Меньшикову нужна только как ширма, хотя на самом деле он любит мужчин. "Многие зачем-то стараются себя в этом (гомосексуализме – Прим. ред.) попробовать. Не понимают, что ли, что это портит мужика очень сильно. И для организма колоссальный гормональный удар. Всю энергию высасывает! А вот если ты настоящий гей, так сказать от природы, как, например,Олег Меньшиков (на нем это написано), то это ничуть не мешает творить. Наоборот, эстетически они становятся выше, так как женская эстетика всегда сильнее мужской. Гомосексуальность добавила обаяния таланту Олега.  Вывод такой. Если ты таким родился, то природа простит все. Вот и занимайся для чего рожден, – цитирует Дашкевича Eg.Ru

Принудительный коминг-аут – вещь отвратительная. Ранее к нее прибегал актер Алексей Панин "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", – в конце прошлого года заявил он юмористу Максиму Галкину. А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Не считаю, что это оскорбление. Но меня удивляет лицемерие людей. Как можно жить двуличной жизнью и при этом обсуждать других! Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок и людей, которые живут жизнью, нравящейся им. Но лицемерие зашкаливает! Я, конечно, понимаю, что человеку, который ведет детскую передачу на Первом канале (Галкин ведет передачу "Лучше всех!" – Прим. ред.), сложно признаться в том, что он гей. Представляешь, если я открою свой рот и расскажу про твоих телевизионных руководителей? Ты представляешь, какой скандал будет?" 

Автор: Иван Губкин11 апреля 2018, 20:00
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