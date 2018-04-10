Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения
Завистники и злопыхатели не перестают поливать ядом талантливого юмориста Максима Галкина. Мол, женщины его не интересуют, мол, Алла Пугачева нужна лишь для прикрытия. Сообщаются даже имена якобы его любовников...
Вот и "Экспресс-газета" отличилась. Ее рассказ о встрече юмориста с коллегой по цеху Максимом Галкиным на юбилее Владимира Винокура процитируем дословно: "Максим Галкин на бегу "лизнул" пальчиком ладонь Сережи Дроботенко. Ребята скрывают свои отношения, делают вид, что всего лишь товарищи по цеху. Ну теперь-то Макс может не прятаться и в любое время дать деру от нашего гомофобного общества. Недавно он получил паспорт гражданина Кипра, предварительно вложив в недвижимость острова почти $3 миллиона. В общем, поступил, как многие, кто боится, что ополоумевшие от свалившегося на них богатства силовики опустят железный занавес, и отсюда больше не вырвешься". "Алла Пугачева купила себе место на кладбище в Иерусалиме, а Галкин с Дроботенко планируют переехать на Кипр, потому что знают: враг внутри, а спасаться от него надо снаружи", – резюмирует издание.
Вот так и рождаются слухи, множатся сплетни. Впрочем, женатого Галкина в гомосексуальности обвиняют не впервые. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", – в конце прошлого года заявил юмористу актер Алексей Панин. А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Не считаю, что это оскорбление. Но меня удивляет лицемерие людей. Как можно жить двуличной жизнью и при этом обсуждать других! Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок и людей, которые живут жизнью, нравящейся им. Но лицемерие зашкаливает! Я, конечно, понимаю, что человеку, который ведет детскую передачу на Первом канале (Галкин ведет передачу "Лучше всех!" – Прим. ред.), сложно признаться в том, что он гей. Представляешь, если я открою свой рот и расскажу про твоих телевизионных руководителей? Ты представляешь, какой скандал будет?"
Неизвестные прежде подробности смерти актрисы всплывают каждый час
Представитель президента откровенно высказался
На людях артисты делают вид, что едва знакомы
Состояние звезды "Дома-2" резко ухудшилось