Малышева посмеялась над словами Стриженовой о смерти мужа

В новом выпуске передачи "Жить здорово!" Елена Малышева подняла животрепещущую тему. Телеведущая пояснила, почему женщины живут в среднем на десять лет дольше, чем мужчины.

Елена Малышева пригласила в студию одну из самых известных и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса – Екатерину и Александра Стриженовых. О теме программы Александр высказался так: "Я когда у Кати спросил, о чем передача, она мне ответила: "Что-то про то, что ты умрешь раньше меня". Над словами Стриженовой о смерти мужа Малышева и прочие зрители в студии посмеялись.

Как оказалось, женщины живут примерно на десять лет дольше мужчин из-за особенностей своего организма. У женщин вырабатывается эстроген, который защищает их от нервных перегрузок, стабилизирует работу сердца. При этом представительницам прекрасного пола следует заботиться о мужчинах, ведь их гормоны, работающие на притупление боли, не позволяют оценить риски в полной мере. То есть мужчины, склонные к гипертонии, прочим проблемам с сердцем и атеросклерозу, поздно спохватываются. Соответственно, женщинам следует регулярно отправлять мужчин на обследования, заботиться об их правильном питании.

На передаче Малышева спросила у Стриженовых секрет их счастливого брака. И если Александр коротко объяснил, что это любовь, то Екатерина оказалась куда разговорчивее. "Вообще, я об этом думала, потому что он нервы трепет столько лет..." – призналась популярная телеведущая.

"Мы очень разные люди, до сих пор спорим. И объяснить, почему мы вместе, сложно. Вот Саша сказал: любовь. Сюда все вкладывается. Невозможность отдельного существования. Я могу это сравнить только с воздухом. И как так произошло, у меня объяснений нет", – рассказала Стриженова. Отметим, что недавно Екатерина и Александр отметили жемчужную свадьбу – они вместе уже 30 лет.