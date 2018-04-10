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Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской рассказала о методах работы "Пусть говорят". Там работают бессовестные и беспринципные люди. 

Продолжение: Рассекречена настоящая фамилия скончавшейся Волчковой

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Первый канал долгое время требовал от Элины Мазур "заткнуться". Об этом бывшая товарка Виталины Цымбалюк-Романовской сообщила в эксклюзивном интервью Dni.Ru.

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"У Первого канала был сценарий: Виталина – эдакая бедная крошка, обобранная жуликом Джигарханяном, – пояснила Элина. – Все в шоке: ах, какой пассаж, ах, как смел народный артист и уважаемый человек так обидеть молодую украинскую пианистку. Но я им смешала карты – стала рассказывать, кто скрывается за этой личной кротости, какие аферы она проворачивала, как подделывала подписи, что звать ее вовсе даже не Виталина... Эти мои признания были Первому каналу совсем не нужны. И редакторы "Пусть говорят" нашли подсадных, чтобы меня скомпрометировать. Придумали, что у меня бордели, притоны и прочую чушь. Словом, всячески затыкали мне рот, а Цымбалюк-Романовская тем временем наглела, чувствуя свою безнаказанность".

"Теперь же Первый канал меня достает,  очень хочет получить эксклюзив на тему квартир Джигарханяна, – продолжила Мазур. – А я отказываюсь, потому что не хочу с ними сотрудничать. Кроме того, Армен Борисович неоднократно обращался к руководству Первого канала с просьбой прекратить травлю. Голос метра так и не был услышан. А я защищаю Джигарханяна в публичном пространстве, и говорю: остановитесь! Он старый человек. Вы хотели получить контракт с уборщицей Викой из Киева? Вы его получили! Мы больше никак не хотим комментировать происходящее! Я прошу оставить в покое доброе имя великого артиста, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса, и его друга Артура Согомоняна".

"Именно благодаря доброте и любви Артура, единственного близкого человека, Армен Борисович сейчас держится. Ему нанята прекрасная сиделка – по словам метра, лучше чем Цымбалюк-Романовская, вокруг него лучшие врачи и медперсонал, он окружен заботой и вниманием. "Заботливая" Виталина может не волноваться о том, как в ее отсутствие чувствует себя Армен Борисович. Он ее забыл! Сиделок, тем более нечистых на руку, долго вспоминать – не комильфо!" – подчеркнула Мазур.

Автор: Иван Губкин10 апреля 2018, 11:01
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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