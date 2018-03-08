Самбурская прилюдно набросилась на Боню

Настасья Самбурская жестко пресекла попытку Виктории Бони начать разговор в социальных сетях. На глазах у изумленных подписчиков актриса обвинила светскую львицу в попытке заработать себе популярности за ее счет.

В Сети разгорелся настоящий скандал, участниками которого стали Настасья Самбурская и Виктория Боня. Начиналось все как попытка завязать легкую светскую беседу на просторах Сети.

"Заблокируешь вот какого-нибудь виртуального идиота и ощущение, что пузырик полиэтиленовый с воздухом лопнул. Был, раздражал! Бац! И нет больше прыща и такое удовлетворение 😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выложила на своей странице в Instagram Настасья Самбурская. Виктория Боня решила ей ответить. "Аххаха а я даже не блокирую, пусть мучаются от зависти", – заметила она.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Мар 5, 2018 в 10:59 PST

На эту безобидную реплику светская львица получила неожиданно жесткий ответ от актрисы. "Виктория да я же даже с вами не дружу, вы не могли бы не пиариться на моей странице, чтобы ваш комментарий показывался внизу и чтобы таким образом люди его видели и переходили на ваш аккаунт. Находите себе подписчиков другим способом, ок?)", – приводит StarHit комментарий Настасьи Самбурской.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Мар 5, 2018 в 4:08 PST

Эта перепалка вызвала бурную реакцию подписчиков, после чего актриса скрыла все комментарии к записи из публичного доступа. Теперь пользователи Сети судачат, что могло стать настоящей причиной такой жесткой реакции на попытку завязать диалог. Отметим, обе красотки могут похвастаться солидной аудиторией в социальных сетях. У Настасьи Самбурской 9,1 миллиона подписчиков на странице в Instagram. У Виктории Бони – шесть миллионов.