Эксклюзив Интервью Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным Что известно об интимной связи Панина и Джигурды Дом-2

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Солнцев встрял в скандал с разводом Самбурской

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
Развод артистки Анастасии Самбурской и актера Кирилла Дыцевича стал одной из самых громких новостей начала 2018 года. О произошедшем высказался шоумен Рустам Солнцев.
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По словам бывшего участница проекта "Дом-2", Самбурская поставила своеобразный рекорд. Актриса пробыла в браке всего две недели.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Назвал Солнцев и вероятную причину развода. "И неплохой вроде парень, но слабачок, видимо, оказался", – считает он.

По мнению шоумена, Самбурская постоянно ведет борьбу со своими партнерами. "Как мне кажется, Настасья относится к той категории девушек, которые всю свою жизнь меряются длиной своего органа с партнером – в метафизическом смысле слова, конечно. И у Настасьи всегда больше", – заявил Солнцев.

Порой Самбурская выглядит жестче Валуева – как-никак, на бокс ходит девчонка

Бывший участник шоу "Дом-2" дал совет будущим женихам Самбурской. "Чуваки, держитесь подальше, целее будете!" – добавил он.

Напомним, что о возможном разводе Самбурской и Дыцевича заговорили в начале 2018 года. Как писали Dni.Ru, поклонники заподозрили, что причиной случившегося стало рукоприкладство.

Всего же у знаменитости было несколько романов. Актриса не любит раскрывать подробности личной жизни, поэтому об этом почти ничего не известно.

21 января 2018, 12:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Самбурской и молодого актера

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