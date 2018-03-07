У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны

Божена Рынска призналась, что больна. Светская львица так плохо себя чувствует, что у нее кончились силы.

На официальной страничке в социальной сети Instagram Божена Рынска опубликовала фотографию своей кровати, подсвеченной настольной лампой. Светская львица призналась, что больна. "Какой же похабный грипп в этом году! Домработница пришла, не долечившись, кашляя. Через 2 дня закашляла я, потом узлы стали болеть, температура противнейшая – 37,2. И уже с ночи пятницы кашляю, чихаю, плохо 🛏. И вместо того, чтобы делами заниматься, лежу-лежу-лежу без сил в затемненной спальне. Ей-богу, нет сил дожить до весны", – написала в сопровождении к публикации расстроенная Божена.

Далее Рынска привела слова Ильи Эренбурга. "Вот как у Эренбурга – что значит, в мартовские стужи, когда отчаяние гнетет, все ждать и ждать... у меня больше нет сил ждать весны. Силы кончились. Проклятые выборы, из-за которых мы не можем к солнцу уехать", – не сдержала эмоций светская львица.

Подписчики немедленно отреагировали на сообщение Божены. Фанаты пожелали ей скорейшего выздоровления. "Божена, только не запускайте кашель, если будет. У мужа перешло в бронхит, такой, что антибиотики пришлось колоть. Пришлось самой научиться, хоть до этого только кошкам колола. Выздоравливайте скорее", "Витамины попейте... выздоравливайте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Божена Львовна,выздоравливайте скорее, не кукситесь", "Знаете это почему? Потому что Вы выезжали зимой в другой климат, а это подрывает иммунитет. При температуре 37.2 это не грипп а ОРВИ просто. Больше воды надо пить и физраствором нос", – надавали советов Божене Рынской фанаты.