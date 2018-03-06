Мазур после угроз Первого канала отреклась от Джигарханяна

Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской не считает возможным продолжать защищать актера. На нее оказывается беспрецедентное давление.



"Вчера Первый канал пригласил меня на передачу, – рассказала Элина Мазур в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – На самом деле это детектор лжи. Якобы формат передачи позволяет установить истину. На передачу позвали Цымбалюк-Романовскую и ее адвоката Ларису Широкову. Причем Широкову посадили в президиум. То есть экзаменатором. Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем. Пригласили Полянского, который сообщил, что имел с ней отношения. Его назвали геем. Марка Рудинштейна Виталина просто избила. Это был невероятный глум. При этом господа с детектора сообщили мне, что Цымбалюк находится под защитой Первого канала".

А следующим заявлением Мазур просто-таки шокировала. "На Первом принято решение заставить престарелого артиста извиниться перед Цымбалюк-Романовской, – заверила Элина. – Я была единственным человеком, который защищал Армена Борисовича публично. И мне предложено прекратить его защиту добровольно. В противном случае мне обещали огромное количество неприятностей".

Сообщила Мазур и о нравах, царящих на Первом. "Меня 16 часов продержали на съемочной площадке, не давали покинуть помещение, публично унижали, оскорбляли и все это под бурные овации переполненного зала, – возмутилась Элина. – Я считаю, что дальнейшая зашита Армена Борисовича с моей стороны невозможна, так как мне грозит опасность. Мне сообщено, что покровитель Цымбалюк-Романовской поставил условие во что бы то ни стало, хоть ценой жизни Армена Борисовича принудить его ко встрече с ней и заставить извиниться на всю страну. Чем прославленный пожилой актер вызвал такую ненависть, я не знаю, но считаю невозможным больше участвовать в этой грязной истории!"

